Российская авиация ударила по позициям боевиков в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России ударили по позициям боевиков в сирийской провинции Хомс. Об этом сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк, передает РИА Новости.

«В пустынных районах провинции Хомс ВКС России поразили два места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф», — сказал замглавы ЦПВС.

15 октября Игнасюк сообщил, что ВКС РФ уничтожили в идлибской зоне деэскалации три пункта подготовки террористов, склад и две мастерские, в которых незаконные вооруженные формирования изготавливали беспилотники. По его словам, удар был нанесен, чтобы пресечь попытки боевиков атаковать территории, подконтрольные правительству Сирии.

В 2014 году из Ирака в Сирию начали проникать бандформирования «Исламского государства» (организация запрещена в России) (ИГ). Террористы к 2015 году контролировали почти половину территории страны, однако не смогли взять Дамаск из-за начала антитеррористической операции Москвы.

В сентябре 2015 года Совет Федерации России одобрил запрос президента РФ Владимира Путина на использование российской армии за пределами ее территории. Данное решение позволило ВКС России начать операцию против террористических группировок «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России) в Сирии по просьбе сирийского президента Башара Асада.

К концу 2017 года позиции ИГ в Сирии заметно ослабли (победу над ними приписывают себе как Москва, так и Вашингтон), в результате чего большая часть территории перешла под контроль правительственных сил.

Ранее ВС России раскрыли планы террористов, задумавших провокацию в Сирии.