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В Москве мигрант проник в квартиру с незапертой дверью и жестоко избил пожилую хозяйку

«МК»: в Москве мигрант избил 68-летнюю женщину в ее собственной квартире

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Москве иностранец ворвался в квартиру пожилой женщины и жестоко избил ее. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, инцидент произошел в ночь на 20 октября в одном из домов на Открытом шоссе. Незадолго до этого жильцы пожаловались в полицию на то, что неадекватный мужчина ходит по подъезду и стучит в их двери. Когда правоохранители отреагировали на вызов, уже было поздно.

Выяснилось, что злоумышленник зашел в одну из квартир, которая была не заперта, и напал на 68-летнюю хозяйку. В результате женщину госпитализировали и поместили в реанимацию с кровоизлиянием, ушибом головного мозга и другими телесными повреждениями.

Стражи порядка задержали подозреваемого, которым оказался уроженец Кыргызстана. Известно, что ранее мигранта неоднократно штрафовали за нарушение порядка пребывания в России.

Сотрудникам полиции задержанный заявил, что не помнит, как избивал пенсионерку, так как перед случившемся узнал от приятеля, что работы нет, купил спиртное и напился, а затем стал бегать по подъезду и дергать ручки дверей. Ведется проверка.

Ранее в Ленобласти мигранты избили местного жителя после заселения в хостел в его доме.

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