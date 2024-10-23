«Ложь называлась правдой»: Польша обвинила Россию в организации диверсий в Европе Захарова высказалась по поводу возможной высылки посла РФ из Польши

Польша грозится выслать российского посла Сергея Андреева и уже закрыла консульство в Познани. Польский МИД считает, что на территории страны и по всей Европе злоумышленники готовили диверсии по заданию российских спецслужб. Представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала дать «болезненный ответ». Экс-президент страны Александр Квасьневский заявил, что Польша заинтересована в сохранении своих консульств в РФ.

Официальные лица Польши уже несколько месяцев обвиняют Россию в организации диверсий на территории страны. 21 октября поляки задержали мужчину, который пытался устроить поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб.

«Арестованный неудавшийся диверсант признался, что российские специальные службы приказали ему совершить поджоги во Вроцлаве», — заявил глава польского МИДа Радослав Сикорский в эфире телеканала TVN, сообщает РИА Новости.

Он утверждает, что подобные поджоги готовили на территории всей Европы. Ранее Сикорский заявил в беседе с итальянским телеканалом LA7, что Россия «вербует людей в сирийских тюрьмах» и направляет их в Польшу, в связи с этим на польско-белорусской границе могут отказать в праве подать заявление о предоставлении убежища.

В мае польский премьер-министр Дональд Туск также утверждал, что в стране арестовали девять человек, подозреваемых в участии в диверсиях по заказу России. По его словам, задержанные — это наемники и представители криминального мира с Украины, из Белоруссии и Польши. В сентябре польские спецслужбы задержали нескольких хакеров-диверсантов, которых подозревают в связи с Белоруссией и Россией, сообщил Reuters.

Польша принимает меры

22 октября Сикорский во время брифинга пригрозил выслать российского посла из Польши, если в стране продолжатся диверсии, в которых якобы виновата Россия, пишет TVN24. Он также потребовал прекратить вести гибридную войну в отношении Польши и ее союзников. В тот же день польский МИД отозвал разрешение на работу российского консульства в Познани.

«Я принял решение отозвать согласие на функционирование консульства Российской Федерации в Познани. Персонал консульства будет признан лицами, чье пребывание на территории Польши нежелательно», — заявил Сикорский.

Он добавил, что в случае продолжения диверсий Польша оставляет за собой право на дальнейшие решительные действия. Сикорский также отметил, что сотрудники российских посольств уже имеют ограничения на передвижение по стране, чтобы «им было трудно вести деятельность, несовместимую со статусом дипломата».

«Мы не отступим ни на шаг. Мы защищаем Польшу, мы защищаем поляков», — заявил Сикорский.

Представитель МИД Польши Павел Вронский отметил, что в данный момент в стране «ведется более десятка судебных разбирательств, а обвинения охватывают около 20 человек». По его словам, в ближайшее время российское консульство закроют. По данным TVN24, десять граждан РФ станут персоной нон грата — три консульских сотрудника, пять технических сотрудников и два человека, которые приехали в Польшу, но не получили аккредитацию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале написала, что Польша может выслать российского посла Сергея Андреева.

«К концу подходила первая четверть XXI века. Мужчины становились женщинами, а ложь называлась правдой», — заключила Захарова. Ранее, говоря о решении Сикорского по закрытию российского консульства, представитель МИД РФ отметила: «Больше глава МИД Польши ничего и не умеет».

Ранее дипломат в разговоре с РИА Новости пообещала дать болезненный ответ «на очередной враждебный шаг».

Польша заинтересована в сохранении консульств

Бывший президент Польши Александр Квасьневский в беседе с TVP заявил, что страна заинтересована в сохранении своих консульств на территории России. Он считает, что закрывать учреждения в Польше стоит с осторожностью, поскольку дипломатические представительства помогают своим гражданам за рубежом. По словам Квасьневского, даже в состоянии войны консульства продолжают выполнять свои задачи, в Польша не находится в прямом конфликте с Россией.

Экс-президент добавил, что многие граждане Польши годами живут и работают в РФ, либо у них есть родственники в стране. У них может возникнуть потребность в консульской помощи.

Сам Сикорский понимает, что в случае принятия мер против посла Андреева, Россия поступит зеркально.

«Если бы мы выслали посла [РФ], они бы сделали то же самое [в отношении польского посла]. Пока это не произошло», — сказал министр, цитирует ТАСС.

Нападение на посла

Сергей Андреев работает в Польше с 2014 года, до этого он был послом в Анголе и Норвегии. 9 мая 2022 года Андреев приехал к мемориалу советским воинам в Варшаве, чтобы возложить цветы. По данным Wydarzenia, там была толпа людей, в том числе группа украинцев. В какой-то момент началась потасовка, в ходе которой Андреева облили жидкостью красного цвета — сладким сиропом.

По словам посла, изначально они хотели провести более широкое мероприятие в честь Дня Победы, однако в последний момент польский МИД рекомендовал этого не делать. Российские дипломаты прислушались, но решили все же возложить хотя бы цветы. Они сообщили в польский МИД время прибытия посла на кладбище.

Андреев ожидал, что Польша обеспечит порядок на мероприятии, однако на деле у памятника их ждала толпа из нескольких сотен человек, а полиции нигде не было.

«Когда мы с супругой и несколько наших сотрудников попытались пройти к памятнику, чтобы возложить венок, нас попросту заблокировали, окружили, дальше были шум-гам, оскорбления, бросали этот сироп, полиция появилась минут через десять... после того как мы поняли, что к памятнику нас не пустят, мы были вынуждены вернуться ко входу на территорию кладбища, там оставили свой венок, и уже в этот момент полиция худо-бедно обеспечивала наш отъезд, и то — не очень у них это получилось, потому что и машины пинали, и номер сорвали», — сказал Андреев, цитирует РИА Новости.