«Стрельба слышна каждые пять минут»: в Анкаре террористы напали на оборонный завод МВД Турции сообщило о гибели двух террористов в Анкаре

На одно из крупнейших оборонных предприятий Турции напали террористы. Вооруженные автоматами, пистолетами и гранатами они смогли прорваться мимо охраны и захватить заложников. Погибли четверо человек, двух злоумышленников в итоге ликвидировали. Власти Турции запретили освещать атаку в СМИ и временно отключили соцсети.

Террористы напали на производственное здание турецкой аэрокосмической компании Tusaş в Анкаре, погибли четверо человек, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

«Двое террористов, женщина и мужчина, нейтрализованы. К сожалению, у нас четверо погибших и 14 раненых. Трое раненых в тяжелом состоянии», -- уточнил Ерликая.

Он добавил, что пока власти не знают, какая организация стоит за нападением. Министр подчеркнул, что Турция прилагает усилия, чтобы выяснить это.

«Как только личности [террористов] станут известны, мы сообщим вам, что это за террористическая организация», — указал он.

Министр национальной обороны Яшар Гюлер в тоже время заявил, что теракт организовала Рабочая партия Курдистана (РПК). Это сепаратисты, которые давно ведут партизанскую борьбу с Турцией. РПК включена в список террористических организаций ЕС.

Как развивалось нападение

Атака началась в 15:26 (время совпадает с московским). Преступники подъехали на машине к одному из охраняемых въездов на территорию предприятия. Некоторые СМИ пишут, что террористы воспользовались такси. Для нападения они выбрали момент, когда у охраны шла пересменка.

«Началась перестрелка. После этого рядом с контрольно-пропускным пунктом раздался взрыв... Стрельба слышна каждые 5-10 минут», — описывал происходящее Daily Storm.

Злоумышленники были одеты во все черное, вооружены автоматами Калашникова и пистолетами. При себе у них нашли пять гранат американского производства, также террористы несли объемные рюкзаки.

Турецкие власти сообщают, что на место сразу прибыли силовики, однако злоумышленникам удалось быстро прорваться внутрь. По неподтвержденным данным, они взяли в заложники около девяти сотрудников предприятия. Также журналисты пишут, что всего террористов было трое, включая одного 32-летнего смертника. По одной из версий, смертник подорвал себя у входа в начале атаки, убив двух охранников.

Отряды специального назначения штурмовали здание, всех заложников удалось спасти. С начала теракта в районе предприятия слышали неоднократные взрывы.

«Погибли пять человек — два техника, охранник, инженер и водитель такси», — отмечает Telegram-канал Mash.

Запрет на освещение в СМИ и отключение соцсетей

В Турции официально запретили освещать теракт в СМИ. Председатель Высшего совета радио и телевидения страны (RTÜK) Эбубекир Шахин объяснил это тем, что пресса распространяет непроверенную информацию о случившемся.

«Это пропагандирует терроризм. Необходимо немедленно прекратить трансляции... К тем, кто не соблюдает правила, будут применены самые суровые санкции... Все изображения в наших СМИ должны быть удалены и не использоваться повторно. В рамках запрета не должны проводиться никакие передачи о террористической атаке», -- подчеркнул Шахин.

Кроме того, в Турции «отключили соцсети», как рассказали местные русскоязычные жители. Они предполагают, что Анкара боится паники.

«В Турции отключили соцсети сейчас. На VPN сидим. Прямо недавно отключили. Чтобы, видимо, не распространять панику в Сети. Только WhatsApp работает», — поделилась одна из жительниц.

«Черная метка Эрдогану»: значение атаки

Теракт произошел во время саммита БРИКС в России, на который в этот же день прилетел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Российский лидер Владимир Путин начал встречу с Эрдоганам на площадке БРИКС с соболезнований. Он подчеркнул, что Россия осуждает терроризм в любых проявлениях.

«Вы знаете, как мы к этому относимся. Мы осуждаем любые проявления подобного рода, чем бы они не были мотивированы», — сказал Путин.

Атакованное предприятие имеет большое значение для Турции. Это одна из ведущих компаний в оборонной промышленности государства, выпускает боевые беспилотники, вертолеты и самолеты. Фирма не только снабжает турецкую армию, но и занимается экспортом. Местные СМИ называют ее «мощью Турции в авиации».

«Черная метка Эрдогану за сближение с БРИКС. Так турецкие политологи и соцсети реагируют на теракт... Там считают, что нападение на стратегически важную для государства аэрокосмическую компанию — это предупреждение», — цитирует турецких политологов Telegram-канал Baza.

Сам Эрдоган после теракта назвал атаку «отвратительной». Политик обратил внимание на то, что сильная оборонная промышленность помогает независимости Турции, соответственно, нападение направлено против самого «выживания страны». Он пообещал, что террористам никогда не удастся достигнуть своих целей.

«Наша нация должна знать, что грязные руки, протянувшиеся к Турции, обязательно будут сломаны», — подытожил президент.