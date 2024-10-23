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Захарова посмеялась над Зеленским и его футболкой Make Russia Small Again

Захарова высмеяла Зеленского за футболку с надписью Make Russia Small Again

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла появление украинского лидера Владимира Зеленского в футболке «Make Russia Small Again» на вечернем видеообращении. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале Захаровой.

«Маленькой, как что? СССР? Российская империя? О, я поняла! Как Киевская Русь. Для этого нам нужен Киев. ы сам это сказал, чертов придурок», - иронично отметила она.

В среду вечером в Telegram-канале Зеленского появилось видеозапись, где Зеленский рассказывал о встрече с премьером Украины Денисом Шмыгалем и главкомом ВСУ Александром Сырским. На видео он появился в футболке с надписью «Make Russia Small Again».

До этого Захарова заявляла, что для России не является предметом обсуждений возможность принятия Украины в НАТО. Захарова отметила, что именно стремление Киева в альянс НАТО было одной из причин начала проведения Россией специальной военной операцией.

Ранее Зеленского заподозрили в попытке шантажировать западные страны.

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