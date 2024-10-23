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Ученые раскрыли фактор, помогающий привить детям любовь к природе

JEP: прогулки и игры у воды в детстве развивают заботу об окружающей среде

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Австрийские ученые из Венского университета изучили воздействие природных пространств на отношение человека к окружающей среде в разные периоды жизни. Исследование было опубликовано в журнале  Journal of Environmental Psychology  (JEP).

Команда использовала данные опросов 2370 взрослых жителей Австрии в возрасте от 18 до 89 лет. Участникам предложили описать, как часто они бывали на берегах водоемов, лесах, садах и парках будучи детьми и в более поздние годы. Другие вопросы касались их отношению к природе.

Результаты показали, что участники, которые вспоминали частые посещения рек, морей, озер и других водных пространств в детстве, также сообщали о более сильных чувствах связи с природой. Эти же люди чаще предпочитают проводить время за городом по сравнению со сверстниками, которые редко играли у воды в юном возрасте.

Исследование проливает свет на связи между вспоминаемыми посещениями синих пространств в детстве и проэкологическим поведением во взрослом возрасте, отметили авторы статьи.

Ранее ученые выяснили, что отдых на природе помогает людям легче находить общий язык с окружающими.

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