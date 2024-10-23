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В Крыму подросток упал с крутого склона и сломал руку

В Крыму спасли подростка, упавшего с крутого склона горы

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Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым

В Ялте спасатели оказали помощь подростку, который не удержался на крутом склоне горы и получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики Крым.

Инцидент произошел на склоне горы Крестовой в южнобережном поселке Нижняя Ореанда. Школьник гулял с матерью, оступился и скатился по крутому склону с высоты более трех метров.

«Самостоятельно передвигаться он не мог, поэтому необходима была помощь спасателей в его эвакуации к автомобилю скорой помощи», — сообщили в МЧС.

На место происшествия выехали специалисты Ялтинского аварийно-спасательного отряда. Они оказали мальчику первую помощь, наложили повязку и шину, уложили на носилки и транспортировали к карете скорой медицинской помощи, где передали медработникам. По предварительной информации, у пострадавшего диагностирован перелом руки.

До этого сообщалось, что в Крыму спасли мужчину, который пошел гулять с собакой по лесу и заблудился. Сотрудники экстренных служб прочесали территорию и нашли заблудившегося мужчину и его питомца. В поисковых мероприятиях были задействованы четыре спасателя и одна единица техники.

Ранее в Крыму мужчина выжил после падения с 15-метровой скалы.

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