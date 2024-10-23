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Лукашенко заявил, что раздумывает над помилованием Колесниковой

Лукашенко рассмотрит просьбу о помиловании оппозиционерки Колесниковой

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Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов рассмотреть ходатайство о помиловании оппозиционерки Марии Колесниковой, осужденной за участие в заговоре с целью захвата государственной власти в стране во время президентских выборов в 2020 году. Об этом Лукашенко заявил информационному агентству БелТА.

«У нас есть закон: человек осознал свою вину, он обратился к президенту (как и во многих других странах) с просьбой о помиловании — ну что ж, мы рассмотрим. Если будет такое обращение Колесниковой, я обязательно рассмотрю», — заявил Лукашенко.

Колесникова была главой предвыборного штаба кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико.

До этого Александр Лукашенко помиловал 30 осужденных за протесты в Белоруссии.

Имена помилованных участников протестов не раскрываются, однако известно, что среди них 14 женщин и 16 мужчин.

Ранее Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.

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