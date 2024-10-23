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«Мы не в тоталитарном государстве»: Игорь Чубайс – о предложении Володина экстрадировать брата

Брат Чубайса назвал нездравыми мыслями идею Володина экстрадировать экс-главу «Роснано»

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Игорь Чубайс прокомментировал предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина экстрадировать его брата Анатолия, уехавшего из страны. В беседе с «Газетой.Ru» он напомнил, что Россия не тоталитарное государство и сотни тысяч российских граждан живут за рубежом.

«Я даже это комментировать не хочу. Мы не в тоталитарном государстве, у нас сотни тысяч граждан, наших граждан сохраняют гражданство и живут за рубежом, включая родственников чиновников, крупных чиновников. У него какие-то нездравые мысли. Он недавно сделал открытие очень интересное. Оказывается, Советский Союз распался, потому что вышел кинофильм «Интердевочка», после этого вести всерьез разговор с Володиным как-то не хочется», — сказал он.

Чубайс отметил, что сейчас критика энергетической реформы, проведенной его братом в 2000-х, выглядит «примитивно».

«Я не специалист по энергетической реформе, я занимаюсь россиеведением. Когда спустя многие годы вдруг выясняется то, что всем было известно 20, 15, 10 и 5 лет назад — вдруг сегодня он сделал открытие, что-то там его не устраивает. Это выглядит очень неразумно и очень примитивно», — заключил он.

Во время заседания Госдумы в среду Володин заявил, что под руководством Анатолия Чубайса прошла реформа энергетической отрасли, под контролем государства осталась сетевая и распределительная деятельность, а генерирующие мощности были приватизированы. По мнению Володина, в ходе реформ не получилось нарастить мощности энергетики, а ответственные за реформу «карманы себе набили и недвижимость за рубежом». После этого Володин предложил «взять и экстрадировать» бывшего председателя правления РАО «ЕЭС России» и экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса.

Чубайс ушел с должности спецпредставителя президента по связям с международными организациями и уехал из России после начала российской военной спецоперации на Украине. В сентябре 2023 года Владимир Путин заявил, что Чубайс «удрал» и стал «Мойшей Израилевичем». Сообщалось, что в Израиле он открыл научный центр, который будет анализировать будущее России.

Ранее в Госдуме потребовали признать Анатолия Чубайса иноагентом.

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