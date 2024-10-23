Рядовые бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) больше не понимают, за что воюют в ходе конфликта с Россией. Об этом заявил сбежавший с Украины из-за преследований народный депутат Артем Дмитрук.

«Рядовые военные сильно демотивированы ситуацией в стране. Они просто не понимают за что воюют, уговоры или угрозы от командиров — уже не действуют. Тем военным, которым чудом удалось уйти в отпуск, через пару дней звонят командиры, чтобы они готовились идти на Курск», — рассказал Дмитрук, ссылаясь на источники в ВСУ.

Он добавил, что многие военнослужащие ВСУ, получившие долгожданный отпуск, стараются найти повод более не возвращаться на службу или просто дезертировать, самовольно оставив часть.

До этого стало известно, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) выражают недовольство отсутствием ротации и значительным количеством дезертиров, покидающих ряды украинской армии.

Авторы публикации в El País пишут, что среди украинских военнослужащих заметно упал моральный дух, а случи дезертирства носят почти «массовый характер».

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.