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В Екатеринбурге 72-летний пенсионер устроил перестрелку с соседом из-за шума

В Екатеринбурге пожилой мужчина обстрелял соседа из-за шума

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Пожилой екатеринбуржец выстрелил в своего соседа из-за шума. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на УМВД по городу.

Стрельба произошла в доме на улице Викулова вечером 23 октября. Как уточняется, огонь из травматического пистолета открыл 72-летний пенсионер, в результате медицинская помощь понадобилась его 43-летнему соседу.

Мужчину доставили в больницу, подозреваемый был задержан прибывшей на место группой немедленного реагирования. Имевшееся у него оружие изъяли. По предварительным данным, конфликт между стрелком и потерпевшим произошел из-за шума в вечернее время.

Обстоятельства инцидента устанавливаются, проводится проверка.

Ранее в Подмосковье молодые люди выстрелили мужчине в затылок из-за замечания.

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