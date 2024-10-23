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«Хезболла» атаковала военно-промышленный комплекс в Израиле

Бойцы «Хезболлы» нанесли удар по военно-промышленному комплексу под Тель-Авивом

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Marwan Naamani/Global Look Press

Бойцы ливанского движения «Хезболла» атаковали военно-промышленный комплекс, расположенный под Тель-Авивом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы движения.

«Бойцы исламского сопротивления нанесли ракетный удар по военно-промышленному комплексу TAA Military Industries Company в пригороде Тель-Авива», — говорится в заявлении «Хезболлы».

Утром 23 октября бойцы «Хезболлы» нанесли ракетный удар по базе Глилот военной разведки Израиля в пригороде Тель-Авива. Также члены движения подвергли обстрелу место скопления живой силы ЦАХАЛ в поселении Мискафан на ливано-израильской границе.

Накануне «Хезболла» с помощью серии беспилотников атаковала военную базу Эльяким на юге Хайфы в Израиле. В пресс-службе движения уточнили, что все цели были поражены.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как в октябре прошлого года тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС напали на приграничные поселения Израиля. В ХАМАС назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и в рамках военной операции начал наносить удары по нему и некоторым районам Ливана и Сирии.

Ранее в Израиле признали, что беспилотник «Хезболлы» попал в окно спальни Нетаньяху.

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