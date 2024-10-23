Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На саммите БРИКС Путин провел встречу с премьер-министром Эфиопии

На саммите БРИКС в Казани Путин провел встречу с премьером Эфиопии Ахмедом

На саммите БРИКС в Казани президент России Владимир Путин провел двустороннюю встречу с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В этом году Путин и Ахмед встречаются впервые, в предыдущий раз они виделись в июле 2023 года во время саммита «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге. Тогда Абий Ахмед назвал Россию братской страной. По большинству вопросов глобального и регионального масштабов позиции двух стран близки или совпадают, что подтверждается голосованием на Генеральной ассамблее ООН.

Во время переговоров стороны обсудили, в частности, экономические отношения двух стран. Владимир Путин отметил, что товарооборот между Россией и Эфиопией растет, хотя по абсолютным величинам он пока скромен.

«В целом позитивная динамика имеется: за 2023 год плюс 65%. Если мы сохраним такую же динамику в будущем, результат будет заметным», — сказал Путин, подчеркнув, что присоединение африканской страны к БРИКС подтверждает ее авторитет на международной арене.

Со своей стороны Ахмед заявил, что Эфиопия готова наращивать сотрудничество с Россией по целому ряду направлений, в том числе в сфере безопасности.

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны — участницы БРИКС.

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ЕС выразили недовольство широким международным участием в саммите БРИКС.

Все новости на тему:
Саммит БРИКС в Казани
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами