На саммите БРИКС Путин провел встречу с премьер-министром Эфиопии

На саммите БРИКС в Казани президент России Владимир Путин провел двустороннюю встречу с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В этом году Путин и Ахмед встречаются впервые, в предыдущий раз они виделись в июле 2023 года во время саммита «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге. Тогда Абий Ахмед назвал Россию братской страной. По большинству вопросов глобального и регионального масштабов позиции двух стран близки или совпадают, что подтверждается голосованием на Генеральной ассамблее ООН.

Во время переговоров стороны обсудили, в частности, экономические отношения двух стран. Владимир Путин отметил, что товарооборот между Россией и Эфиопией растет, хотя по абсолютным величинам он пока скромен.

«В целом позитивная динамика имеется: за 2023 год плюс 65%. Если мы сохраним такую же динамику в будущем, результат будет заметным», — сказал Путин, подчеркнув, что присоединение африканской страны к БРИКС подтверждает ее авторитет на международной арене.

Со своей стороны Ахмед заявил, что Эфиопия готова наращивать сотрудничество с Россией по целому ряду направлений, в том числе в сфере безопасности.

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны — участницы БРИКС.

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ЕС выразили недовольство широким международным участием в саммите БРИКС.