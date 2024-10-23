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В России зафиксировали скачок инфляции и рост цен на продукты

Минэкономразвития: инфляция на 21 октября составила 8,52% в годовом выражении

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Инфляция в России на 21 октября составила 8,52% в годовом выражении после 8,51% неделей ранее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Минэкономразвития РФ.

В ведомстве подчеркнули, что темпы роста цен на продовольственные товары составили 0,3%, а на плодоовощную продукцию — 0,1%.

Темпы роста на продукты питания составили 0,31%.

В докладе министерства отмечается, что цены на лук увеличились на 2,2%, на картофель — на 2%, томаты подорожали на 1%. Сливочное масло выросло в цене на 1,6%, а стоимость куриного мяса уменьшилась на 0,3%.

ЦБ 25 октября с большой долей вероятности повысит ключевую ставку до 20%. Такой прогноз «Газете.Ru» дали шесть опрошенных экономистов из девяти. Увеличение ключевой ставки скажется на вкладах и кредитах. Ставки по депозитам вырастут до 20–23%, по потребительским кредитам — до 30–40%, а по ипотеке — до 15–20%, уверены эксперты. В то же время решение ЦБ не повлияет на курс рубля в ближайшее время, но будет способствовать его укреплению в среднесрочной перспективе.

Ранее россиян предупредили о возвращении ключевой ставки ЦБ к историческому максимуму.

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