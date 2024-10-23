Умирали без восторга: что заставило Японию впервые послать камикадзе против флота США

Во время Второй мировой войны японцы изобрели тактику камикадзе, превращая свои самолеты в самонаводящиеся ракеты. Кто-то считает летчиков-самоубийц плодом японской культуры и национального мировоззрения, но в действительности они умирали безо всякого восторга. Камикадзе появились в ходе битвы в заливе Лейте — последней попытки Японии помешать высадке американцев на Филиппинах. В смертники тогда назначили не только летчиков, но и весь японский флот, который должен был погибнуть, но уничтожить десант.

Исход войны был предрешен в тылу

Сражение в заливе Лейте 23 октября 1944 года началось, когда японцы уже безнадежно проигрывали в войне.

В 1941 году они напали на США, атаковав базу в Перл-Харбор, и руководствуясь простой идеей. Америка гораздо сильнее Японии, особенно с точки зрения доступности природных ресурсов и индустриальной мощи. Победить ее Японская империя могла лишь одним способом, — нанести внезапный удар и уничтожить американский флот до начала войны, а затем склонить страну к переговорам. План полностью провалился, поскольку в Перл-Харбор США не потеряли ни одного авианосца, а президент Рузвельт сразу после атаки обещал вести войну до полного разгрома противника, сколько бы времени это ни заняло.

К еще большему удивлению Японии, с самого начала войны США начали полномасштабный перевод промышленности на военные рельсы. Из мирных товаров исчезли медь и нейлон, и потому в модных журналах женщин учили штопать колготки. Бензин распределялся по карточкам, а производство пылесосов, телевизоров и холодильников было запрещено до полной победы. Ставка налога могла доходить до 94%, а среди американских рабочих запустили моду вкладывать 10% зарплаты d военный заем. Если 90% сотрудников выполняли это требование, предприятие получало почетный флажок «Ополченец», — и почти на всех предприятиях такие флажки стояли. До войны же японская элита считала, что американцы не способны воевать, поскольку одержимы потребительством и скорее умрут, чем потратят деньги на войну вместо нового холодильника.

К счастью для Японии, США с самого начала отдавали приоритет европейскому театру военных действий и войне с Германией, а тихоокеанские силы оснащали по остаточному принципу. Поэтому решительное стратегическое наступление войска смогли начать лишь ко второй половине 1944 года, до того ограничиваясь борьбой за острова в Тихом океане. Теперь же удар был направлен на Филиппины, захват которых отрезал Японию от богатой нефтью и ресурсами оккупированной Голландской Ост-Индии (современной Индонезии).

Японский гамбит

20 октября 1944 года американская армия начала высадку на Филиппинах, но сотни тысяч солдат не могли сделать это в один день. Поэтому уязвимые транспортные суда прикрывала гигантская армада из сотен боевых кораблей, среди которых было 8 тяжелых авианосцев, 27 легких и эскортных, 12 линкоров, 24 крейсера и 116 эсминцев . У японцев же остались один настоящий тяжелый авианосец и пять легких и суррогатных (переоборудованных), причем из-за больших потерь в японской морской авиации американские летчики были намного лучше обучены. Ни о каком лобовом генеральном сражении, на которое японцы так рассчитывали в начале войны, теперь речи идти не могло.

У Японской империи в рукаве осталось два козыря. Первый — это крупнейшие в мире линкоры «Ямато» и «Мусаси». Построенные в режиме строгой секретности до войны, они должны были за счет превосходства в пушках и броне разбить численно превосходящие американские линкоры в генеральном сражении. Никто не знал, что главную роль в новой войне сыграют авианосцы и что американский флот не будет ровным строем идти на генеральное сражение, но японцы до сих пор верили: если «Ямато» вытащить из рукава и внезапно бросить в гущу битвы, у врага не найдется ответа на его огневую мощь.

close «Линкор «Ямато», обладавший во Второй мировой наибольшей номинальной боевой мощью The U.S. Navy Naval History and Heritage Command

Второй козырь — это японский дух самопожертвования, который предстояло проявить как на штабном, так и индивидуальном уровне. По японскому плану, с севера к Филиппинам должны были подойти все авианосцы с незначительными силами прикрытия. На авианосцы американцы вели охоту, и считалось, что такая желанная цель отвлечет главные силы флота от прикрытия судов, которые проводят высадку на Филиппины. Одновременно с этим с запада сквозь острова должны были просочиться главные японские ударные силы, Центральные и Южные, состоявшие из линкоров и крейсеров. Они должны были атаковать оставшиеся без защиты суда и уничтожить их, отложив высадку на неопределенно долгий срок.

Сохранять флот японцы не планировали. Авианосная группа, играющая роль приманки, была осознанно назначенным смертником. Потери в ударных силах также не играли роли, о чем прямо говорил адмирал Соэму Тоёда: «Если мы проиграем на Филиппинах, даже если флот сохранится, путь на юг будет полностью отрезан, так что флот, если он вернется в японские воды, не сможет получить топливо. Если он останется в южных [от Филиппин] водах, он не сможет получать боеприпасы и вооружение. Не было бы смысла спасать флот за счет потери Филиппин».

close Схема сражение в Лейте. Линкоры японских Центральных сил попали под атаку в море Сибуян в квадрате 1. Столкновение американского флота с «приманкой» произошло в квадрате 2. Битва у острова Самар, где произошла самоубийственная атака американских эсминцев, прошла в квадрате 4. U.S. Army

Жертвовать собой предстояло не только коллективно, но и индивидуально. Попасть в корабль бомбой или торпедой — задача сложная даже для опытного летчика, которому никто не мешает. К 1944 году в японской авиации почти не осталось опытных летчиков, а тем, которые были, целиться предстояло под непрерывными атаками истребителей и обстрелом зенитных орудий. Все понимали, что в реальности японские бомбардировщики вряд ли смогут даже поцарапать авианосец, и потому перед битвой в Лейте вице-адмирал Такидзиро Ониси решил сформировать «Специальное ударное подразделение». 19 октября на совещании в штабе он заявил: «Я не думаю, что есть какой-либо другой надежный способ провести операцию [по удержанию Филиппин], кроме как загрузить 250-килограммовую бомбу на [истребитель] Zero и позволить ему врезаться в американский авианосец, чтобы вывести его из строя на неделю».

По сути, Ониси изобрел противокорабельные ракеты, вот только головка самонаведения в ней была живая. В качестве живой начинки для снаряда вице-адмирал отобрал 23 молодых летчика-курсанта, они все подняли обе руки в знак согласия с зачислением в отряд смертников . В рамках морально-психологического обеспечения (как выразились бы в Советской армии) Ониси давал курсантам абстрактные патриотические поэмы, в которых душа Японии сравнивалась с цветущей на солнце дикой вишней. Он также объяснял смертникам, что их благородство духа убережет родину от разрушения даже в случае поражения.

Молодым людям эта лирика нравилась, но у чуть более взрослого лейтенанта Юкио Сэки, которому приказали возглавить отряд камикадзе, был на это другой взгляд: «Будущее Японии мрачно, если она будет вынуждена убить одного из своих лучших пилотов. Я не пойду на эту миссию ради Императора или Империи... Я пойду, потому что мне приказали».

Американские камикадзе против японских

Интересно, что флот США в том сражении также использовал своих «камикадзе», но вышло это случайно из-за провала командования. Столкновение началось 23 октября, и поначалу очень выгодно для США. Американские подводные лодки Darter и Dace патрулировали западную часть Филиппин и обнаружили японские корабли — те самые главные атакующие силы, которые должны были тайно подкрадываться. С помощью торпед подлодки поразили крейсеры «Мая», «Такао» и флагманский «Атаго». Японский план, казалось бы, провалился: американцы обнаружили все японские силы, кроме предназначенной в жертву приманки. О попытках использовать летчиков-камикадзе в этот момент ничего не известно: скорее всего, японцы попросту не знали, где находятся американские силы и куда надо посылать смертников.

close Американские пикирующие бомбардировщики (слева внизу) атакуют японские авианосцы The U.S. Navy Naval History and Heritage Command

Но дальше случилось чудо. Американский штаб не оценил силу Центральных и Южных сил, приняв их за второстепенные. 24 октября японские линкоры попали под удар американской палубной авиации и понесли большие потери, включая гигантский «Мусаси», который получил 20 торпед и 17 бомб. После этого разведка донесла, что японский флот отступает. Одновременно с этим Северная группа (приманка) перестала изображать обычные действия флота и, будто вся стала камикадзе, направилась прямым курсом к Лейте, надеясь хоть как-то привлечь к себе внимание. Это удалось: адмирал Уильям Хэлси решил, что наконец то он нашел главный вражеский ударный авианосный отряд, который сам идет полным ходом к смерти, и двинул американские авианосцы навстречу. Он сообщил об этом в штаб Тихоокеанского флота, но из-за неточной формулировки там решили, будто адмирал оставил прикрытие для транспортов. В реальности же смысл сообщения был противоположным, — Хэлси уведомлял, что десант остался без прикрытия и подразумевал, что штаб решит эту проблему. В то же время уцелевшие японские линкоры получили приказ: атаковать с верой в божественное провидение, не считаясь с потерями.

По неизвестной причине американский флот так же проигнорировал донесения самолетов-разведчиков, что японские линкоры Центральных и Южных сил никуда не отступают, а движутся в зону высадки. Когда посреди ночи эти донесения поступили начальнику штаба соединения Хелси, он, зная крутой нрав адмирала, ответил: «Если ему нужен мой совет, он попросит его». И лег спать дальше.

К утру 25 октября под покровом ночи линкоры и крейсеры Центральных сил вышли к восточной части Филиппин, и между ними и зоной высадки не было серьезных сил противника. В бой с японскими кораблями могли вступить лишь эсминцы и вспомогательные авианосцы, причем в ситуации, когда линкоры уже подошли на дистанцию пушечного выстрела. В 5:56 утра «Ямато» открыл огонь по эскортному авианосцу «Уайт Плейнз» из 460-мм орудий, — по довоенным раскладам происходящее считалось избиением безоружных. Вице-адмирал Клифтон Спрэг отдал единственный возможный приказ, — авианосцам уходить под прикрытием дымов, самолеты — запустить, но шансов на такой отход почти не было.

Тогда-то и пришлось американским морякам самим записаться в «камикадзе». Эсминец Johnston по собственной инициативе командира развернулся и на полном ходу направился к японским кораблям. По необъяснимой причине эсминец уцелел и смог серьезно повредить торпедами тяжелый крейсер «Кумано». Увидев это, Спрэг отдал команду: «Малыши, в атаку!», посылая вперед остальные малые корабли, — 7 эсминцев против 4 линкоров, 8 крейсеров и 11 эсминцев. Капитан эсминца Сэмуэл Робертс при объявлении приказа заявил команде по громкой связи, что это будет «борьба с превосходящими силами, в которой нельзя ожидать выживания». Он был прав. Johnston погиб почти со всем экипажем, как и все эсминцы, кроме одного, но самоубийственная атака кораблей отвлекла огонь на себя и заставила японцев нарушить строй. За это время легкие авианосцы успели запустить самолеты и начать стрелять из единственной на каждом корабле 12-см пушки.

close Первый командир камикадзе лейтенант Юкио Секи и лейтенант-коммандер Эрнест Эванс, направивший эсминец Johnston в самоубийственную атаку kado.tv/U.S. Navy photo

В начавшейся свалке американский флот понес тяжелые потери, но и японцы потеряли три тяжелых крейсера, а еще три крейсера и два линкора, включая «Ямато», получили сильные повреждения. Битва показала, что самые лучшие линкоры не могут противостоять даже легким авианосцам, находясь в идеальной позиции. Самоубийственная атака американских эсминцев-камикадзе также принесла свои плоды: японское командование решило, что столкнулось с основными силами (которые в этот момент уничтожали приманку), и приказало флоту выйти из боя.

Что касается японских камикадзе, они не сыграли в той битве решающего значения. Они вступили в бой очень поздно и смогли повредить лишь шесть эскортных авианосцев и потопить один — «Сент Ло». Причина тому была проста, и о ней знают все современные адмиралы, у которых есть противокорабельные ракеты: даже если ваш снаряд сам наводится на цель, эту цель придется сначала найти в бескрайнем море, а найдя — идентифицировать.

close Экипаж японского авианосца «Дзуйкаку» отдает честь спускаемому флагу, стоя на кренящейся палубе. Этот корабль играл роль приманки в сражении в Лейте и был уничтожен в бою The U.S. Navy Naval History and Heritage Command

После битвы в Лейте японский флот, потеряв, по сути, все авианосцы и значительную часть линкоров и крейсеров, больше не выходил в открытое море. Серьезную угрозу с этого момента несли только самолеты-камикадзе, которые японцы стали запускать сотнями.