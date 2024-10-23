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Путин пообещал Эрдогану посетить Турцию

Песков: Путин пообещал Эрдогану обязательно приехать в Турцию с визитом

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин обещал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану обязательно обязательно посетить Анкару с визитом. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сроки еще будут согласованы», — отметил представитель Кремля.

В среду, 23 октября, встреча президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина состоялась на полях саммита БРИКС в Казани. Переговоры двух лидеров начались около 17:00 и продлились около 55 минут. По данным РИА Новости, главы России и Турции уже второй раз за год встречаются очно, по телефону они общались в 2024 году шесть раз.

До этого представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил, что Евросоюз ожидает от Эрдогана на саммите БРИКС приверженности европейскому курсу и участия в изоляции России.

Ранее в НАТО заявили, что Анкара вправе сотрудничать с БРИКС.

Все новости на тему:
Саммит БРИКС в Казани
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