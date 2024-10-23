В РФС раскрыли ответ УЕФА по поводу возвращения российских клубов

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, что переговоры с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по поводу возвращения российских клубов прошли успешно. Его слова приводит РБК.

Он также заявил, что встреча с генеральным секретарем и президентами федераций — членами УЕФА прошла во Франции. Однако Митрофанов не стал раскрывать детали переговоров.

В декабре 2023 года все члены исполкома РФС сочли бессмысленным переход в Азию. Было решено, что организация продолжит контактировать с УЕФА по возвращению россиян на турниры.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее Валерий Карпин критично оценил уровень футбола в стране.