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Израиль атаковал офис телеканала Al Mayadeen в Бейруте

Израильская авиация нанесла удар по офису телеканала Al Mayadeen в Бейруте

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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Самолеты военно-воздушных сил Израиля нанесли удар по офису панарабского телеканала Al Mayadeen в Бейруте. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Удар по офису, расположенному в южном районе столицы Ливана, был нанесен вечером 23 октября.

Телеканал возложил на Израиль ответственность за нападение. Al Mayadeen отметил, что после начала боевых действий его сотрудники покинули офис.

23 октября израильская авиация атаковала район Бейрута, в котором расположено посольство Ирана, удары пришлись поблизости от дипломатического представительства.

В этот же день президент Ирана Масуд Пезешкиан на саммите БРИКС в Казани потребовал установить режим прекращения огня в Ливане и Палестине и вывести израильские войска из районов оккупации. Он также призвал к немедленному оказанию гуманитарной помощи населению сектора Газа и перемещенным лицам из числа жителей Ливана.

Ранее «Хезболла» нанесла ракетный удар по военной базе Израиля в пригороде Тель-Авива.

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