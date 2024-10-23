Квартет опасных астероидов сблизится с Землей в ближайшие сутки

Четыре потенциально опасных космических камня размерами от 30 до 177 метров сблизятся с Землей в четверг, 24 октября. Об этом сообщает панель мониторинга астероидов на сайте Лаборатории реактивного движения NASA.

Первым астероидом станет самый маленький из объектов — астероид 2015 HM1, чей диаметр составляет 30 метров. Он пролетит в 5,5 млн километров от нашей планеты, что в 14 раз больше среднего расстояния между Землей и Луной.

Следующим гостем станет скала 2024 TP17 шириной около 52 метров, пройдя на дистанции 4,7 млн километров.

Последние два астероида — 2002 NV16 и 2024 TR6 — минуют Землю с разницей в четыре минуты.

Объект 2002 NV16 — крупнейший из четверки с диаметром 177 метров. Он приблизится к нашей планете на 4,5 млн километров.

Последний астероид 2024 TR6 размерами 46 метров подойдет к Земле на 5,6 млн километров.

По словам исследователей, астероиды 2024 TR6 и 2024 TP17 астрономы обнаружили совсем недавно. Первый заметили 7 октября, а второй — 12 октября.

Ученые относят указанные объекты к потенциально опасным, поскольку их орбиты вокруг Солнца проходят в пределах 48 млн километров от Земли. Тем не менее шанс на реальное столкновение этих астероидов с нашей планетой практически отсутствует в обозримом будущем.

Ранее исследователи выяснили, откуда берется большинство падающих на Землю метеоритов.