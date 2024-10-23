Педиатру Буяновой продлили арест

Тушинский суд Москвы продлил арест врачу-педиатру Надежде Буяновой, обвиняемой в распространении фейков о российской армии. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Буянова останется в СИЗО до 2 февраля 2025 года.

Перед заседанием врач-педиатр рассказала, что она ударилась головой по пути в суд. По ее словам, автозак, в котором она ехала, двигался на скорости около 60 км/ч, но резко затормозил из-за выехавшего на встречную полосу автомобиля. Женщина упала и ударилась головой, у нее пошла кровь.

В феврале 2024 года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении 67-летнего педиатра после публикации в СМИ, в которой вдова военного Анастасия Акиньшина рассказала, что во время приема Буянова якобы сказала ее семилетнему сыну, что его отец был «законной целью для Украины» и «Россия виновата сама». Буянова эти высказывания отрицает.

Ранее стало известно, что Буянову задержали со значительной суммой денег недалеко от российской границы.