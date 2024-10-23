День народного единства: что за праздник мы отмечаем 4 ноября День народного единства в России 2024: суть праздника, его история и традиции

День народного единства ежегодно отмечают в России 4 ноября. Он приурочен к годовщине освобождения Москвы от польских интервентов и окончанию Смутного времени. Подробнее об истории, особенностях и традициях праздника — в материале «Газеты.Ru».

Когда отмечается День народного единства

Дата празднования Дня народного единства была выбрана, чтобы подчеркнуть историческую значимость событий, произошедших в начале XVII века, в период Смутного времени.

4 ноября ежегодно в России отмечается День народного единства

Будет ли выходной в этот день?

День народного единства — государственный праздник, это день всегда нерабочийесли он выпадает на субботу или воскресенье, дополнительный выходной, как правило, переносится на другой день. В 2024 году 4 ноября выпадет на понедельник, он будет нерабочим. Однако в этом году дополнительного выходного в начале ноября у россиян не будет .

На предшествующей празднику неделе — с 28 октября по 2 ноября — будет рабочая суббота, 1 ноября. Затем наступят два выходных — 3 и 4 ноября (воскресенье и понедельник). Такой сдвиг произошел из-за того, что ноябрьский выходной перенесли на 30 апреля и присоединили к майским праздникам, которые граждане уже отгуляли.

Хотя трудовая неделя будет шестидневной, предпраздничная суббота — сокращенная, поэтому, согласно статье 95 Трудового кодекса РФ, уйти домой с работы можно будет на час раньше.

Возникновение Дня народного единства: историческая справка

Предыстория: Смутное время

В конце XVI — начале XVII века Россия переживала сложный период, известный как Смутное время. После смерти в 1598 году царя Федора Иоанновича, сына Ивана Грозного, страна осталась без законного наследника престола. На трон взошел муж сестры Федора I Борис Годунов, что вызвало недовольство среди знати и населения.

close «В Смутное время», Сергей Иванов, 1908 год

На фоне шаткости государственной власти в стране начали появляться самозванцы, выдававшие себя за погибшего младшего сына Ивана Грозного Дмитрия. Самый известный из них — Лжедмитрий I, которому удалось занять русский престол. Его царствование, несмотря на краткость (с 1605 по 1606 годы), привело к серьезным конфликтам и внутренним распрям. На династический кризис наложились голод, экономический упадок, начались социальные волнения.

Интервенция Польско-Литовского государства

Ослаблением России воспользовались соседние государства. В начале XVII века войска Речи Посполитой (Польско-Литовского государства) вторглись на территорию России, чтобы установить контроль над московским престолом. В 1610 году польские отряды заняли Москву.

Формирование народного ополчения

Возникла угроза самого существования русской государственности, и по всей стране начали возникать народные движения. В Нижнем Новгороде купец Кузьма Минин призвал горожан собрать средства и сформировать ополчение для освобождения столицы. Военным руководителем стал князь Дмитрий Пожарский, опытный полководец и патриот.

Минин и Пожарский: герои национального освобождения Важнейшими фигурами в освобождении России от польского ига стали Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский.



Кузьма Минин, родом из Нижнего Новгорода, был купцом и патриотом. Он стал инициатором создания народного ополчения, призвав граждан объединиться для борьбы с оккупантами. Минин собирал средства и вооружение, вдохновляя горожан и крестьянами на действия, направленные против польских войск.



Дмитрий Пожарский — русский военный и государственный деятель, который возглавил народное ополчение в 1611 году. Он был опытным военным командиром и обладал стратегическим мышлением, что позволило ему эффективно организовать освободительные действия.



Под его руководством ополченцы совершили множество успешных операций, особенно в октябре 1612 года с освобождением Москвы.



Память о Пожарском и Минине глубоко укоренилась в народной памяти, и в 1818 году в Москве был установлен памятник этим героям, который стал символом национального единства.



Освобождение Москвы

Осенью 1612 года объединенное ополчение под предводительством Минина и Пожарского подошло к Москве.

После ожесточенных боев 4 ноября 1612 года польско-литовский гарнизон был вынужден покинуть Кремль.

Это событие стало переломным моментом в истории страны, ознаменовав окончание Смутного времени.

close «Минин и Пожарский», Михаил Скотти, 1850 год

Значение иконы Казанской Божьей Матери

Важную роль в моральной поддержке ополченцев сыграла икона Казанской Божьей Матери. С ней войска вступали в сражения, веря в ее защиту и покровительство. После освобождения Москвы икона стала одним из символов национального единства и духовной силы народа.

Кража иконы Казанской Божьей Матери в XX веке Казанская икона Божией Матери — одна из наиболее почитаемых икон в Русской православной церкви. Согласно поверьям, она совершила множество чудес, в том числе сыграла важную роль в освобождении России от польских интервентов в 1612 году.



В начале XX века оригинал иконы находился в Казанском Богородицком монастыре. В ночь на 29 июля 1904 года неизвестные похитили икону с ризой, усыпанной драгоценными камнями. Подозреваемыми стали 28-летний крестьянин Федор Чайкин и его сообщники, которые постоянно меняли свои показания в ходе расследования.



Следствие пришло к мнению, что украденную икону преступники сожгли. Тем не менее, появились слухи о том, что они могли продать ее старообрядцам. Монахини монастыря полагали, что злоумышленники украли не оригинал, а его копию: якобы игуменья Казанского Богородицкого монастыря на ночь прятала настоящие иконы, заменяя их репликами.



В 2023 году стало известно, что оригинал иконы Казанской Божьей Матери наконец нашли. Изображение Святой Богородицы сохранило практически первозданный вид и не пострадало за сотню лет.

Традиции празднования в Русском царстве и Российской империи

После событий 1612 года Русская православная церковь установила праздник в честь Казанской иконы Божьей Матери, который отмечался 4 ноября (22 октября по старому стилю). Этот день стал церковным праздником, символизирующим благодарность Богородице за избавление от иноземных захватчиков. В этот день проводились торжественные богослужения, крестные ходы и народные гуляния.

В Российской империи праздник продолжал отмечаться как религиозный и государственный. Императоры и члены царской семьи принимали участие в церковных обрядах. Кроме того, в этот день устраивались военные парады и торжественные мероприятия.

День народного единства в советский период: потеря статуса

После Октябрьской социалистической революции 1917 года и установления советской власти религиозные праздники были отменены или потеряли официальный статус. 4 ноября перестало быть выходным днем и праздником. Вместо этого 7 ноября стал главным государственным праздником — Днем Великой Октябрьской социалистической революции. Традиции, связанные с празднованием освобождения Москвы в 1612 году, были забыты на официальном уровне.

Современные традиции: возвращение официального статуса праздника

Изменения в отношении к этому историческому событию начали происходить в конце XX века. После распада СССР и в условиях перехода к новым социальным и культурным реалиям, акцент на национальное единство стал актуальным. В 1990-х российское общество ощутило необходимость пересмотра исторического наследия, что побудило к возрождению старых традиций и праздников, связанных с историей борьбы народа за независимость, в частности событий Смутного времени.

Так, в 2005 году в России указом президента Владимира Путина был вновь учрежден День народного единства, который стал традиционно отмечаться 4 ноября. Праздник призван возродить историческую память о событиях 1612 года и подчеркнуть важность единства народа.

close Виталий Белоусов/РИА Новости

Современные традиции празднования включают: