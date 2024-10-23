Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Фото

Все самое жаркое на сцене: кто пришел на концерт Жара Music Awards

В Москве прошла церемония вручения Жара Music Awards

В Подмосковье прошел концерт, посвященный музыкальной премии Жара Music Awards. Мероприятие состоялось на площадке Live Арена в Одинцовском районе. Концерт провели рэпер Джиган, его жена Оксана Самойлова, блогеры Эльдар Джарахов и Юлия Гаврилина, телеведущая Ксения Бородина.

«Премия посвящена главным трендсеттерам года, новым молодым артистам, ярким представителям блогосферы и интернет-проектам. Номинанты премии — самые заметные представители social media — персоны, за которыми мы наблюдаем в социальных сетях, и артисты, создающие музыку, которую мы слышим в чартах и топах стриминговых сервисов», — говорится на сайте проекта.

Мероприятие длилось три часа. На сцене выступили такие звезды как Люся Чеботина, Instasamka, Gayazovs Brothers, SODA LUV. «Все самое Жаркое на одной сцене в этот вечер!», — подчеркивали организаторы в описании концерта.

Комментарии
Что думаешь?
Картина дня
«Ты кто такой? Я Леша Гуф»: Долматов избил полицейского и забыл белый порошок в бане
Рэпер Гуф попал в полицию из-за драки и отказа платить за баню
Лукашенко пригрозил Украине исчезновением. Военная операция, день 973-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 973-й день
«Стрельба слышна каждые пять минут»: в Анкаре террористы напали на оборонное предприятие
Пять человек погибли при теракте на заводе Tusaş в Анкаре
В России зафиксировали скачок инфляции и рост цен на продукты
Мошенник запугал жителя Надыма и заставил его отдать 13 млн рублей
Украинский депутат заявил о деморализации армии
Власти Турции высказались о возможных организаторах теракта в Анкаре
Новости и материалы
Ученые предсказали затопление части Калифорнии из-за атмосферных потоков
Жители приморского города отомстили акуле, которая ранила купавшегося мужчину
Песков объяснил, почему Украина упоминалась в итоговой декларации БРИКС один раз
Российский гольфист впервые в истории сыграет на этапе профессионального тура
Лукашенко высказался о квадроберах в Белоруссии
Оборону ЦСКА назвали лучшей в России
Назван лидер по поставкам боеприпасов Украине
Найден крупный зверь, живший рядом с динозаврами на болотах
Воспитаннику «Реала» предрекли успех в «Спартаке»
Брат и сестра остались без присмотра родителей и выпали из окна, в котором не было стекла
Жительница Симферополя сдала квартиру мошенникам и осталась без жилья
В Варшаве пройдет марш польских националистов
Крупнейшим рыбам на Земле грозит голод из-за климата, выяснили ученые
Американская футболистка показала грудь в вырезе топа
В Зеленограде произошел пожар
Боксер Усик пришел на битву взглядов в необычном образе
Искусственный интеллект помог найти тысячи переключателей генов
Звезда «Американской истории ужасов» показала редкие фото с 3-летним сыном на карусели
Все новости
Захарова посмеялась над Зеленским и его футболкой Make Russia Small Again
Пользователям из России закрыли доступ к обновлениям драйверов видеокарт Nvidia
Лукашенко заявил, что раздумывает над помилованием Колесниковой
Женщина обвинила искусственный интеллект чат-бота в суициде ее 14-летнего сына
«Мы не в тоталитарном государстве»: Игорь Чубайс – о предложении Володина экстрадировать брата
«Макаронный монстр прекрасен»: в Химках учительница провела урок с дуршлагом на голове
В Химках родители добились отстранения учительницы за урок с дуршлагом на голове
Автостопщица Киска, доминатрикс и молодая Деми Мур: лучшие роли Маргарет Куолли
«Где Чубайс?» В Госдуме призвали «взять и экстрадировать» экс-главу «Роснано»
Спикер Госдумы Володин предложил экстрадировать Анатолия Чубайса в Россию
Умирали без восторга: что заставило Японию впервые послать камикадзе против флота США
Впервые Япония применила летчиков-камикадзе в битве в Лейте 80 лет назад
Как выращивать фикус бенджамина в домашних условиях: полный гайд для новичков
Фикус бенджамина: все, что нужно знать об уходе за комнатным растением
День народного единства: что за праздник мы отмечаем 4 ноября
День народного единства в России 2024: суть праздника, его история и традиции
«Ложь называлась правдой»: Польша обвинила Россию в организации диверсий в Европе
Захарова высказалась по поводу возможной высылки посла РФ из Польши
«Возвращаются в рамки реальности». Почему Зеленский заговорил о шагах к завершению конфликта?
Зеленский предложил первый шаг к завершению конфликта с Россией
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами