«Макаронный монстр прекрасен»: в Химках учительница провела урок с дуршлагом на голове В Химках родители добились отстранения учительницы за урок с дуршлагом на голове

В Химках учительница провела урок в дуршлаге, объяснив это верой в макаронного монстра. По словам женщины, в школе нет места проповеди, однако если ученики могут приходить на уроки в хиджабе или шапочке из фольги, то и дуршлаг на голове не должен вызвать вопросов. Родители не оценили такой поступок и попросили отстранить преподавателя. «Газета.Ru» выяснила, что часть родителей хотят ее возвращения к работе, объяснив это нехваткой хороших учителей.

В Химках учительница русского языка провела урок с дуршлагом на голове и рассказала ученикам про макаронного монстра, выяснил Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, 15 октября Мария Андреевна заявила, что верит в пастафарианство — шутливую религию с божеством в виде Летающего Макаронного Монстра. Основы этой религии она рассказала и детям. На кадрах, снятых школьниками, видно, что учительница ведет урок в металлическом дуршлаге: его длинная ручка расположилась на затылке женщины, два крючка на лбу, а сеточка прикрывала волосы.

Дети рассказали о произошедшем родителям. Те посчитали подобный перформанс неуместным, поэтому обратились к директору школы. Учительница объяснила руководству, что дуршлаг — это символ пастафарианства, как крестик в христианстве или хиджаб в исламе. В школе подняли медицинские справки женщины, которые она предоставила при трудоустройстве, — учительница полностью здорова. Она утверждает, что вера в пастафарианство — это ее выбор.

Ранее школьники никогда не жаловались на учительницу. Mash пишет, что, несмотря на это, ее все же отстранили от уроков . Более того, Министерство образования начало проверку.

Работает второй месяц

Мать одного из школьников рассказала «Газете.Ru», что Мария Андреевна начала работать в учебном заведении только в этом году. По словам женщины, это замечательный педагог, которого любят дети :

«Очень спокойно и доступно объясняет темы [русский и литература]. Она пришла в нашу школу в этом году… Просто увидела объявление, что не хватает учителя по этим предметам. К сожалению, в нашей школе вообще много не хватает учителей, а тут такое золото нам досталось. Очень были рады. Тихая, спокойная, добрая. В основном она преподает в пятом и шестом классах».

Женщина также утверждает, что учительница пошутила о вере в макаронного монстра, чтобы привлечь внимание детей и разрядить обстановку. Всем школьникам понравился такой перформанс.

«Есть родители, которым совсем, видимо, заняться нечем — подняли такую шумиху на пустом месте. Теперь школа может остаться без такого замечательного педагога, первый класс без классного руководителя. Но зато кто-то потешил свое самолюбие и показал свою значимость», — пояснила мать школьника.

Собеседница «Газеты.Ru» утверждает, что учительница была в подавленном состоянии после публикации ее фотографий в социальных сетях. Родители переживают за педагога, они намерены собрать инициативную группу и встать на защиту Марии Андреевны.

SHOT также связался с родителями учеников. Они рассказали, что раньше учительница преподавала в вузе, у нее хороший опыт. Кроме этого, в школе дефицит кадров, преподаватели постоянно меняются.

Мария Андреевна находится на больничном, ничего об отстранении ей не известно.

Ответ на шапочку из фольги

Учительница рассказала Mash, что за день до инцидента несколько учениц пришли в школу в религиозных уборах — кто-то в хиджабе, а кто-то в шапочке из фольги.

«Шапочке из фольги я обзавидовалась чисто по-человечески и подумала, что уж в конце концов, если шапочка из фольги допустима, то и дуршлаг на голове проблем не вызовет. <...> Все совершенно спокойно отреагировали. Та волна, которую мне показали сегодня, она меня очень сильно удивляет, потому что в школе совершенно доброжелательно все восприняли — никаких оскорблений», — сказала Мария Андреевна.

Учительница добавила, что точно верит в спагетти с тефтельками, так как это вкусно.

«Уволить хотят не меня, а скорее директора, потому что мы с ней спокойно обсудили ситуацию и сошлись во мнении, что школа не место для проповеди. <...> Я считаю, что школа не место для любой проповеди: что для шапочек из фольги, что для дуршлагов, что для хиджабов. Если у нас допустима свобода религии, то я не возражаю. Почему в таком случае мой дуршлаг вызывает столько странных реакций? Макаронный монстр прекрасен», — заключила Мария Андреевна.