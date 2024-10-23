РФ хочет знать детали разрабатываемого ООН плана восстановления Сирии

Россия желает заранее знать детали разрабатываемого ООН плана восстановления Сирии, заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат отметил, что в настоящее время структурами ООН разрабатывается некий план раннего восстановления Сирии. В Москве стало об этом известно, и там хотят заранее знать, в чем заключается этот план.

Небензя подчеркнул, что этого же хотят и власти Сирии.

Постпред заявил о требовании России включить в первый пункт этого плана отказ от каких-либо политически ангажированных условий для старта проектов по развитию в Сирии.

21 октября сообщалось, что почти 400 тысяч человек, спасаясь от боевых действий, переехали из Ливана в Сирию.

20 октября сообщалось, что террористы планируют устроить провокацию с отравляющими веществами в Сирии.

Ранее Эрдоган призвал РФ и Иран активнее помогать Сирии противостоять Израилю.