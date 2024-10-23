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РФ хочет знать детали разрабатываемого ООН плана восстановления Сирии

Небензя: Россия хочет знать детали плана ООН по восстановлению Сирии

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Hassan Ammar/AP

Россия желает заранее знать детали разрабатываемого ООН плана восстановления Сирии, заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат отметил, что в настоящее время структурами ООН разрабатывается некий план раннего восстановления Сирии. В Москве стало об этом известно, и там хотят заранее знать, в чем заключается этот план.

Небензя подчеркнул, что этого же хотят и власти Сирии.

Постпред заявил о требовании России включить в первый пункт этого плана отказ от каких-либо политически ангажированных условий для старта проектов по развитию в Сирии.

21 октября сообщалось, что почти 400 тысяч человек, спасаясь от боевых действий, переехали из Ливана в Сирию.

20 октября сообщалось, что террористы планируют устроить провокацию с отравляющими веществами в Сирии.

Ранее Эрдоган призвал РФ и Иран активнее помогать Сирии противостоять Израилю.

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