Мошенник запугал жителя Надыма и заставил его отдать 13 млн рублей

На Ямале расследуют хищение у жителя Надыма 13 млн рублей, телефонный мошенник из Удмуртии запугал россиянина и заставил его оформить несколько кредитов. Об этом сообщает «МВД Медиа».

С заявлением в правоохранительные органы обратился 39-летний житель Надыма. Мужчина рассказал, что по телефону с ним связался неизвестный. Незнакомец обвинил мужчину в том, что он является соучастником преступной группы, так как его личными данными якобы воспользовался террорист, находящийся в федеральном розыске.

Собеседник запугал мужчину и убедил его обналичить все свои сбережения, а также оформить кредит на 4,6 млн рублей, после чего в городском парке встретиться с курьером и передать ему все деньги, подписав некие бланки. Спустя несколько дней отдавший в общей сумме 13 млн рублей гражданин понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

Злоумышленника удалось задержать. Им оказался 23-летний житель Ижевска, подозреваемый объяснил, что действовал по указанию неизвестного. Похищенные деньги он по указанию куратора передал в руки неизвестных в городе Москве, оставив себе 200 тысяч рублей в качестве вознаграждения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее профессор из Екатеринбурга поверил «ФСБ» и отдал аферистам 11,9 млн рублей.