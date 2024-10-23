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Политика

Британия и Норвегия окажут Украине военно-морскую помощь. Военная операция, день 973-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 973-й день

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Евгений Биятов/РИА Новости
Средства ПВО за ночь сбили 14 украинских беспилотников над Крымом и Ростовской областью. Украинские банки начали блокировать счета уклонистов по запросам военкоматов, сообщила «Страна.ua». Великобритания внесет $155 млн в бюджет созданной совместно с Норвегией морской коалиции для оказания военно-морской помощи Киеву. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что взаимный отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры станет первым шагом к завершению конфликта. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:09

Объект критической инфраструктуры поврежден в контролируемой властями Украины части Херсонской области, сообщил глава областной военной администрации Прокудин.

9:00

8:52

Серия взрывов произошла в украинском городе Черкассы, сообщило издание «Общественное».

8:40

ВСУ нанесли более 20 ударов с помощью БПЛА по объектам ЖКХ и инфраструктуре Энергодара в Запорожской области 22 октября, идет восстановление электроснабжения и водоснабжения города, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

8:31

Российский Красный Крест (РКК) сообщил, что с 7 августа помог более 95 тыс. пострадавших от обстрелов в Курской области. На оказание помощи РКК собрал 38 млн руб.

8:28

Автомобиль Mercedes-Benz ML начальника боевой подготовки одной из бригад ВСУ подорвали в Краматорске, сообщают ТСН и «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

Предварительно, взрывное устройство было заложено под служебный автомобиль заранее, взрыв произошел при попытке завести машину. Водителя в тяжелом состоянии доставили в больницу.

8:23

Великобритания внесет $155 млн в бюджет созданной совместно с Норвегией морской коалиции для оказания военно-морской помощи Украине, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства.

8:20

Владимир Зеленский заявил, что взаимный отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры поспособствует завершению горячей фазы конфликта с Россией. По мнению президента Украины, это стало бы сигналом, что «Россия, возможно, готова прекратить войну».

8:18

❗️ Более 70 тысяч жителей Харьковской области, по последним данным, эвакуировались на территорию РФ с 2022 года, сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

8:14

Великобритания подготовила 200 украинских военных летчиков, сообщил замглавы минобороны королевства Люк Поллард.

8:10

8:07

Украинские банки начали блокировать счета уклонистов по запросам военкоматов, сообщила «Страна.ua».

8:04

Средства ПВО за ночь сбили14 украинских беспилотников над Крымом и Ростовской областью, сообщили в Минобороны РФ.

Экипажи Морской авиации Черноморского флота также уничтожили четыре безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуосторову.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 973-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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