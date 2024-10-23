Британия и Норвегия окажут Украине военно-морскую помощь. Военная операция, день 973-й

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Автомобиль Mercedes-Benz ML начальника боевой подготовки одной из бригад ВСУ подорвали в Краматорске, сообщают ТСН и «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

Предварительно, взрывное устройство было заложено под служебный автомобиль заранее, взрыв произошел при попытке завести машину. Водителя в тяжелом состоянии доставили в больницу.