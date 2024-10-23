Британия и Норвегия окажут Украине военно-морскую помощь. Военная операция, день 973-й

Объект критической инфраструктуры поврежден в контролируемой властями Украины части Херсонской области, сообщил глава областной военной администрации Прокудин.
ВСУ нанесли более 20 ударов с помощью БПЛА по объектам ЖКХ и инфраструктуре Энергодара в Запорожской области 22 октября, идет восстановление электроснабжения и водоснабжения города, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Российский Красный Крест (РКК) сообщил, что с 7 августа помог более 95 тыс. пострадавших от обстрелов в Курской области. На оказание помощи РКК собрал 38 млн руб.
Автомобиль Mercedes-Benz ML начальника боевой подготовки одной из бригад ВСУ подорвали в Краматорске, сообщают ТСН и «РБК-Украина» со ссылкой на источники.
Предварительно, взрывное устройство было заложено под служебный автомобиль заранее, взрыв произошел при попытке завести машину. Водителя в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Великобритания внесет $155 млн в бюджет созданной совместно с Норвегией морской коалиции для оказания военно-морской помощи Украине, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства.
Владимир Зеленский заявил, что взаимный отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры поспособствует завершению горячей фазы конфликта с Россией. По мнению президента Украины, это стало бы сигналом, что «Россия, возможно, готова прекратить войну».
❗️ Более 70 тысяч жителей Харьковской области, по последним данным, эвакуировались на территорию РФ с 2022 года, сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Великобритания подготовила 200 украинских военных летчиков, сообщил замглавы минобороны королевства Люк Поллард.
Украинские банки начали блокировать счета уклонистов по запросам военкоматов, сообщила «Страна.ua».
Средства ПВО за ночь сбили14 украинских беспилотников над Крымом и Ростовской областью, сообщили в Минобороны РФ.
Экипажи Морской авиации Черноморского флота также уничтожили четыре безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуосторову.