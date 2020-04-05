Сыграть на страхе: как мошенники притворяются дезинфекторами

Пандемия коронавируса COVID-19 породила новый вид мошенничества в России: злоумышленники стали предлагать жителям свои услуги по якобы дезинфекции квартир.

Реклама

Власти городов призывают россиян не звонить по номерам, которые указаны на объявлениях, развешиваемых мошенниками перед подъездами, и напоминают, что работы проводят только в местах общего пользования, а не в квартирах.

Всю официальную информацию о каких-либо мероприятиях по дому можно узнать по телефону диспетчерской службы любого из городов. Кроме того, власти настоятельно рекомендуют не открывать дверь тем, кто представляется службой дезинфекции или кем-то подобным.

«В связи со вспышкой вирусной инфекции в ближайшие десять дней в квартирах вашего дома будет проводиться санитарная обработка, дезинфекция квартир и лестничных клеток», — так выглядит примерный текст мошеннических объявлений, передает РИА «Новости».

Также в воскресенье, 5 апреля, сообщалось, что в правоохранительные органы обратилась 26-летняя москвичка, ставшая жертвой мошенников — продавцов медицинских масок, передает РЕН ТВ.

Женщина рассказала, что приобрела сто масок и перевела продавцу на счет около 200 тысяч рублей. Когда же она получила товар на руки, оказалось, что маски бракованные. Москвичка попыталась обменять товар или вернуть деньги, но получила отказ. Полиция начала проверку.

Неделей ранее мошенники обокрали пожилую москвичку под предлогом помощи в условиях пандемии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил риэлтор Вадим Шабалин. Он рассказал, что 29 марта к нему обратилась одна из его клиенток. По словам женщины, днем ранее в квартиру к ее матери, которой более 80 лет, постучались две девушки в медицинских масках и перчатках.

«Похоже, для аферистов-обходчиков квартир наступили золотые денечки. <…> Со слов бабушки, [они пришли] в масках и перчатках, так что и камеры не ловят, и пальчики не скатаешь», — отметил риэлтор.

Мошенницы представились сотрудницами органов соцзащиты населения. Они сообщили, что принесли бесплатные продукты. Передав пожилой москвичке коробку, в которой лежали дешевые хлеб, макароны, сахар, яйца, масло и чай, мошенницы попросили женщину заполнить анкету под диктовку.

Пока одна из злоумышленниц, со слов дочери пострадавшей, «нарочно медленно» диктовала, другая искала в квартире ценности. Через некоторое время «сотрудницы соцзащиты» покинули квартиру.

На следующий день к пенсионерке пришла ее дочь, чтобы также принести свежие продукты — тогда и выяснилось, что у женщины из дома украли паспорт и некоторые сбережения.

А в Останкинском районе Москвы мошенники в форме с надписью «Охрана» потребовали от вышедшей на улицу пенсионерки деньги за молчание о ее якобы нарушении режима самоизоляции, сообщает телеканал «360».

Об этом стало известно, когда в правоохранительные органы обратилась дочь пенсионерки, которая рассказала, что женщина отдала мошенникам тысячу рублей.

Очевидец добавил, что двое мужчин сначала потребовали у пенсионерки документы, которых у нее с собой не оказалось. Мошенники заявили, что за это им придется вызвать полицию. В итоге со злоумышленниками удалось «договориться».

Тюменские мошенники, в свою очередь, стали предлагать людям поставить прививку от коронавируса, вакцину против которого еще не изобрели. Как сообщает 72.RU, неизвестные приходили к местным жителям в квартиры и представлялись медиками.

«Вечером мне позвонили в дверь и представились сотрудниками областной клинической больницы. Я им не открыла. Они через двери сказали, что по приказу ставят прививки от коронавируса всем жителям Тюмени», — сообщила одна из очевидцев изданию.

Злоумышленники также изобретают новые способы телефонного мошенничества — некоторые звонят пожилым людям и сообщают об обнаружении инфекции у родственника, лечение которого срочно нужно оплатить. Некоторые также информируют о положенной социальной выплате или надбавке к пенсии, которую нужно оформить, указав данные.