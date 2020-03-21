Остановить пандемию: Россия поможет Италии

Россия поможет Италии в борьбе с эпидемией коронавируса COVID-19, ударившего по этой стране сильнее всего в Европе. Как заявляет Минобороны РФ, соответствующие договоренности достигнуты — поздно вечером 21 марта министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своим итальянским коллегой Лоренцо Гуэрини, в результате которых было принято решение отправить в Италию специалистов и оборудование. Самолеты с российской помощью Италия готова принять уже 22 марта.

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Более 300 тыс. инфицированных

— По состоянию на утро 22 марта коронавирусом COVID-19 в мире заразились 308 257 человек, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР. Болезнь унесла жизни 13 068 человек, выздоровели — 95 828 заболевших.

— За сутки, по данным ВОЗ, было выявлено 32 тыс. новых случаев инфицирования новым коронавирусом.

— На сайте Роспотребнадзора сообщили, что анализ данных SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, позволил оценить средний инкубационный период заболевания в 5,1 дня. При этом у 97,5% заразившихся симптомы инфекции проявляются в течение 11,5 дня после заражения.

Ванная вместо бани

— Число инфицированных в России увеличилось до 306 человек — за последние сутки было выявлено 53 новых случая заболевания в 18 регионах страны, сообщает оперштаб. В том числе диагноз подтвердился у шести человек в Москве, среди которых есть один ребенок, и пяти — в Татарстане.

— В Москве число выздоровевших составило восемь человек.

— ВРИО губернатора Калужской области Владислав Шапша сообщил, что первый тест на коронавирус подтвердил заражение у местного медработника — она лечила единственного инфицированного в регионе. Девушку и ее семью изолировали — вскоре ей будут делать повторный тест.

— Роспотребнадзор обязал фитнес-центры, аквапарки, бани и бассейны Москвы прекратить пропуск посетителей с 21 марта.

— Иран попросил помощи у России в борьбе с коронавирусом, передав ей список необходимого, сообщил посол Исламской республики в РФ Казем Джалали ТАСС. Он упомянул, что Москва уже направила в Иран 500 тест-систем для выявления COVID-19, что было расценено как дружественный шаг.

Болезненный спад экономики США

— Между тем в Италии выявлено уже 53 578 случаев заражения — за одни сутки, с 21 на 22 марта, их стало на 6557 больше. За тот же период умерли от болезни 793 человека — теперь в Италии 4835 пациентов, скончавшихся от коронавируса.

— Также власти Италии из-за вспышки коронавируса остановили работу большинства производств — в ближайшее время в стране будут работать только заводы и фирмы, выпускающие жизненно необходимые товары.

— В США заявили, что спад экономики страны в условиях пандемии коронавируса будет более резким и болезненным, чем во время мирового финансового кризиса 2008 года

— об этом говорится в статье The Washington Post. Дело в том, что из-за мер, принятых американскими властями в борьбе с распространением заболевания, граждане страны остаются дома — в результате остановилось большинство предприятий.

— К тому же, по данным проекта университета Джона Хопкинса, США стали третьей страной в мире по числу зараженных коронавирусом. Сейчас там зарегистрировано 26574 случаев заражения: 336 человек умерли, 176 — излечились.

— Список крупных мероприятий, отмененных из-за пандемии, пополнился чемпионатом мира по хоккею среди мужчин, который должен был пройти в Швейцарии. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

— В Чехии в качестве одной из мер борьбы ввели штрафы за выход на улицу без медицинской маски, сообщил представитель правоохранительных органов страны Томаш Курта. Денежное взыскание за такое нарушение составляет $430.