«На одном языке»: вузы привлекут абитуриентов через TikTok

Минобрнауки РФ планирует использовать TikTok для привлечения абитуриентов. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе ведомства.

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Как отметили в министерстве, популярная сейчас соцсеть клипмейкеров TikTok может способствовать привлечению молодого поколения в научную среду.

«Подведомственные Минобрнауки России вузы рассматривают TikTok как канал взаимодействия с целью размещения образовательного контента и привлечения будущих абитуриентов», — указали в Минобре.

TikTok уже имеет все шансы стать одной из ключевых площадок, через которые вузы будут взаимодействовать с будущими студентами, считает ректор курского Юго-Западного госуниверситета Сергей Емельянов. При этом наполнением аккаунта вуза должны заниматься сами студенты.

«Современный школьник не любит подолгу изучать новости, поэтому формат быстрых, ярких, веселых, но информативных роликов является для них приоритетным», — подчеркнул он в комментарии для «Газеты.Ru».

Согласны с коллегой и в Донском государственном техническом университете. Там уверены, что аккаунт в TikTok может помочь вузу заразить абитуриентов студенческой атмосферой. При этом сервис не требует серьезных расходов на рекламу.

«TikTok обладает механизмом выдачи контента в рекомендации, поэтому на ранних этапах аккаунт не требует бюджета на рекламу – прирост аудитории происходит органически. Еще одним преимуществом площадки является принцип «повторяй за всеми», который позволяет легко улавливать тренды и говорить с целевой аудиторией на одном языке», — рассказала «Газете.Ru» руководитель информационной службы ДГТУ Светлана Соболева.

Запрос на образовательный контент со стороны пользователей TikTok отметили в Российском государственном геологоразведочном университете им. Орджоникидзе. «Все большую популярность набирают обучающие видео, различные туториалы и курсы от профессионалов. В обозримом будущем есть планы создать канал вуза для продвижения образовательных услуг и популяризации геологического образования среди школьников», — сообщила изданию начальник отдела протокола и внешних связей Дарья Щедрова.

Начать продвижение своего контента через TikTok в ближайшее время планируют и в СПбГЭУ. Как отметила представитель вуза, сейчас более 70% студентов первого и второго курсов присутствуют в этой соцсети и активно ведут там аккаунты. Инициативу ведения аккаунта от имени вуза уже высказали студенты старших курсов.

«Также администратор проекта планирует написать дипломную работу по теме продвижения вуза в соцсети «ТикТок», что будет, несомненно, иметь высокую актуальность, научную новизну и интересную аналитику», — указано в комментарии вуза для «Газеты.Ru».

Тем не менее ректор Московского Политеха Владимир Миклушевский убежден, что TikTok пробудет на гребне популярности недолго.



«На данный момент TikTok - одна из самых прогрессивных, но в то же время и неоднозначных площадок с точки зрения контента. И мы, как и любой вуз с желанием развиваться, решили создать аккаунт.

Однако, перспективность данной площадки сильно переоценена, эксперты области прогнозируют всего 1-1,5 года ее существования», — заявил Миклушевский «Газете.Ru».

Мобильное приложение TikTok, предназначенное для создания музыкальных роликов и миниатюр, сейчас активно набирает обороты – в 2019 году аудитория сервиса достигла 800 млн человек по всему миру, не менее 10 млн пользуется им в России. На платформе уже давно продвигают свой контент крупные бренды и рекламные агентства — теперь же всю большую популярность TikTok начинает завоевывать у властей.

20 февраля стало известно, что интерес к новой платформе проявило министерство здравоохранения Ростовской области. Ведомство объявило госзакупку по созданию аккаунта в TikTok от лица ВИЧ-инфицированного человека.

В рамках данной услуги исполнитель должен будет создать аккаунт в TikTok и до 30 ноября 2020 года разместить в нем не менее 25 коротких тематических видеоклипов от лица ВИЧ-положительного. Все они должны рассказывать о вирусе доступным языком, а также освещать вопрос дискриминации больных людей.

«Газета.Ru» обсудила с экспертами перспективу массового выхода политиков в TikTok и нашла подтверждение тому, что платформа действительно может быть для них полезна. Основное ее преимущество заключается в возможности достучаться до молодежной аудитории.

«TikTok в первую очередь молодежный, поэтому, если стоит задача ориентироваться на молодежную аудиторию, то он может сыграть кому-то на руку. Я бы рекомендовал департаментам по делам молодежи региональным точно подключаться к нему, чтобы завоевывать внимание подростков», — рассказал «Газете.Ru» президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

С Минченко согласен и гендиректор блогерского агентства Hype Agency Григорий Зорин. По его словам, подобный запрос сейчас формируется со стороны политических институтов, однако предсказать точное время «захвата» платформы довольно сложно.

«TikTok — это эффективная платформа для коммуникации с аудиторией, особенно молодежной. Лично я не поощряю политизацию соцсетей, однако таковы современные реалии. Если уже политики и решатся на захват TikTok, то хотелось бы пожелать им чувства юмора. Если это будет комедийный контент, при этом содержащий информативную составляющую, то я лично готов его смотреть», — заявил он «Газете.Ru».