«Сам выдал»: историку Соколову предъявили новое обвинение

Историку Олегу Соколову, который арестован по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, следствие предъявило новое обвинение. На этот раз его обвиняют в незаконном хранении оружия, рассказал его адвокат Александр Почуев в комментарии «Газете.Ru».

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«Обвинение было предъявлено ранее, неделю назад. Это обычный процессуальный ход. Историк Соколов сам добровольно выдал следствию нелегальный мелкокалиберный обрез и патроны к нему. Хотя вполне логично, с точки зрения холодного расчета, было его сокрыть. И перепредъявление обвинения является результатом проведенных следственных действий и экспертиз», — сообщил юрист.

Вместе с тем Почуев обратил внимание, что следствие по делу об убийстве близится к концу. «Скорее всего, дело историка Соколова окажется в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга к началу апреля этого года», — обратил внимание защитник.

В ноябре прошлого года в реке Мойке нашли расчлененное тело аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Это произошло после того, как из этой же реки вытащили самого Соколова, который упал в воду.

Следствие считает, что 63-летний историк пытался сначала задушить свою возлюбленную, но в итоге убил ее, выстрелив несколько раз в голову Ещенко из обреза малокалиберной винтовки, передает «Фонтанка». Произошло это после ссоры между возлюбленными. Затем, как полагают следователи, он расчленил девушку, после чего попытался утопить части тела в реке, которая находилась недалеко от его дома. По факту преступления было возбуждено уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ).

Вместе с тем проведенная экспертиза показала, что Соколов психически здоров, у него не нашли аффективных расстройств — таких, как депрессия, а также биполярное и маниакальное расстройство. Таким образом, специалисты исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского заключили, что экс-доцент СПбГУ во время убийства жертвы был в здравом уме, сообщало местное СМИ.

«Хроническим и временным психическим расстройством, слабоумием и иным болезненным состоянием психики в период преступления не страдал и в настоящее время не страдает», — указали специалисты учреждения в заключении.

Вместе с тем специалисты опровергли то, что причиной убийства могло стать оскорбительное поведение девушки, о котором Соколов ранее заявлял. Они считают, что бывшему преподавателю университета «чуждо сильное душевное волнение», писала «Фонтанка».

Эти результаты экспертизы подтвердила адвокат потерпевшей стороны Александра Бакшеева. В то же время сторона защиты Соколова намерена была подать ходатайство о проведении дополнительной фармакологической экспертизы, которая бы касалась препаратов, которые историк принимал накануне и в день трагедии.

По словам адвоката бывшего доцента, «дьявол кроется в деталях» проведенной экспертизы. «Например, была ли какая-то психотравмирующая ситуация», — предположил Александр Почуев.

Вместе с тем ранее стало известно, что Соколов дописал свою книгу под названием «Любовь». В нем он рассказывает об отношениях с убитой аспиранткой СПбГУ. Как рассказал адвокат историка, Соколов писал свой роман от руки, после чего он пересылал материалы секретарю, «которая печатала текст уже на компьютере».

«Сейчас роман находится на правках. Что касается публикации, то этот вопрос будет решаться уже после согласования с семьей погибшей. Я не исключаю такого варианта, что они запретят его печатать — безусловно, их мнение будет учтено», — заявлял Почуев в комментарии «Газете.Ru».

По словам адвоката, публикация книги может осложниться из-за того, что сторона защиты семьи Ещенко запретила историку общаться с родственниками убитой.

«Бакшеева запретила нам общаться с семьей потерпевшей, прислала письменное уведомление. Это условие и так было соблюдено нами в силу закона, который запрещает общаться с оппонентами без присутствия адвоката. Хотя в нашем случае, учитывая признание вины, такого противостояния быть не должно», — отмечал Почуев.