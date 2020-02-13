От оттепели до метели: какая погода ждет Москву

В День всех влюбленных ожидать солнечной и располагающей к прогулкам погоды москвичам не придется: определять ее будет циклон, который спровоцирует небольшие осадки и относительно невысокие показатели термометров. Согласно прогнозу центра погоды https://www.meteovesti.ru/«Фобос», днем они будут держаться в районе 0…+2°С. Ночью совершить романтическое рандеву под звездами тоже вряд ли получится, так как температура опустится до -3°С. Ветер при этом будет дуть с юга, однако дороги не «по-южному» покроются слабой гололедицей.

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Тем не менее, любви все погодные условия покорны, поэтому начать празднование можно уже днем, присоединившись к экскурсионному марафону «14 историй о любви». Во время прогулки по Парку Горького вы сможете послушать историю любви Александра Пушкина и Натальи Гончаровой, узнать о чувствах Екатерины Второй к ее фавориту Григорию Орлову и преданности императора Николая I своей жене Александре Федоровне. Принять участие в мероприятии, которое пройдет с 14:00 до 18:00, можно абсолютно бесплатно. Для этого необходима только регистрация по ссылке.

Кроме того, у всех влюбленных есть прекрасная возможность подготовить особый подарок друг другу — в эту переполненную любовью пятницу сделать это можно в Бабушкинском парке. В 17:00 все желающие соберутся на бесплатном мастер-классе «Валентинка для любимых» в местном Центре творчества и досуга, где специалисты будут обучать скрапбукингу и помогут сделать валентинку в виде книги из вырезок.

В пост-праздничную субботу, 15 февраля, в Москве местами пройдет снег, однако по большей части из-за облаков будет выглядывать солнце, по которому все так скучали в предыдущие месяцы.

Днем температура воздуха составит -2..0°С, ночью — около -5°С. Ветер при этом будет южный и слабый — 1-6 м/с, а атмосферное давление совершит неожиданный скачок и доберется до отметки в 755 мм рт. ст. При таких условиях у метеозависимых людей уже могут начаться неполадки со здоровьем. Поэтому не стоит пренебрегать советами медиков, которые рекомендуют в такие дни исключить из рациона все, что способно повысить артериальное давление: наваристые мясные и рыбные бульоны, крепкий чай, кофе, бобы, горох и газированные напитки.

Субботним днем, когда все подарки на 14 февраля уже подарены, романтические ужины съедены и жизнь снова рискует затянуть рутина, девушки могут задуматься о том, чем дальше радовать вторую половинку (а главное — себя). Помочь в этом может бесплатный мастер-класс «Цвета дресс-кода», который пройдет в клубе «Атом» в 13:00. Профессиональный стилист расскажет, как подобрать цвета в одежде, и поможет определиться с акцентами, которые можно сделать в собственном имидже.

В воскресенье, 16 февраля, с солнцем опять придется попрощаться — днем москвичей ждут небольшие осадки при температуре +1…+3°С, которые ближе к вечеру постепенно превратятся в мокрый снег. Тем не менее, сформировать полноценные сугробы у него не получится, так как ночью термометры будут стойко держаться в районе 0°С, а в области и вовсе будет +2°С. Ветер постепенно сменится на юго-западный и разгуляется до 4-9 м/с.

Под вечер поднять себе настроение можно посещением вечернего бесплатного стендапа в ТЦ «Ривьера». С 18:00 смешить всех заскучавших будут комики, знакомые многим благодаря довольно популярному шоу на ТНТ «Stand-up». Для посещения не нужна даже регистрация, однако, если немного потрудиться и все же заполнить форму на сайте, можно поучаствовать в розыгрыше сертификатов на посещение ресторанов, билетов на электрический картинг и даже гигантский авиасимулятор, в котором вы оказываетесь в роли пилота.

Понедельник, 17 февраля, окажется днем тяжелым, а точнее хмурым. На Москву хлынет волна океанического тепла, которая принесет с собой порывистый ветер и осадки в виде дождя. Зато столбики термометров поднимутся почти на 10 градусов выше нормы и задержатся на отметке в +4°С. Ночью немного похолодает — до 0°С. Атмосферное давление при этом понизится до 740 мм рт. ст., чем может вызвать головную боль и заставить нахмуриться не только небо, но и самих москвичей.

Чтобы вспомнить о том, что снег и лед где-то могут быть красивыми, вечером в понедельник можно успеть на финальный день работы выставки «Льдинный материк». Она проходит в парке искусств «Музеон» и посвящена 200-летию открытия Антарктиды первой русской антарктической экспедицией. В 2019 году автор выставки побывал на этом материке, где ему удалось сделать серию снимков редких животных и природных явлений как на суше, так и под водой. Ими вы можете насладиться абсолютно бесплатно с 11:00 до 20:00.

Вторник, 18 февраля, будет облачным и ветреным, местами пройдут сильные осадки. Максимальная дневная температура достигнет +3°С, а ночью снова уйдет в 0°С.

Давление в свою очередь совершит очередной скачок и пойдет на понижение — барометры покажут 738 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

Не станет лучше и в среду. Хмурая погода с осадками и ветром будет по-прежнему вызывать хандру, в то время как температура будет держаться в плюсе — около +2°С. Ночью станет прохладнее, -3…-1°С.

Хороший способ развеяться в такую неопределенную погоду — отправиться в гости, тем более, что в середине неделе очень неплохо будет подзарядиться силами для оставшихся рабочих дней. Традиция ходить друг к другу домой стала не так популярна, как раньше — и напрасно. Вооружившись тортиком, можно пойти к друзьям и родственникам, прихватив с собой, например, настольные игры. Время пролетит незаметно, а положительных эмоций и воспоминаний после себя оставит с запасом.

Из популярных настольных игр стоит обратить внимание на «Alias», «Уно», «Активити». Можно также просто вспомнить классическую «мафию» или «крокодила», которые уже много лет становятся развлечениям в компаниях, где людям не о чем говорить, потому что все давно обсудили.

Напомнит москвичам о том, что за окном все-таки еще зима, четверг, 20 февраля. В этот день в столицу придет холодный фронт, который принесет вместе с собой кратковременные снегопады. Однако поиграть в снежки москвичам все же не суждено, так как снег будет падать при +1…+3°С. Зато атмосферное давление, наконец, почти придет в норму и составит 746 мм рт. ст.

Тем временем кратковременное напоминание о зиме закончится уже в пятницу — 21 февраля синоптики обещают гостям и жителям Москвы почти весеннюю солнечную погоду. Температура воздуха днем будет около 0°С, ночью -3…-1°С. При таком раскладе можно смело планировать первую вылазку на дачу — давно пора проверить, как там обстоят дела. Тем более первые коробочки с едва пробивающейся рассадой уже постепенно заполняют подоконники и балконы садоводов, напоминая, что скоро их ждет приятный фронт работ.