«Прошу не разлучать»: мужчина бросил двух детей в аэропорту

Мужчина, прибывший из Хабаровска, оставил в аэропорту Шереметьево двух малолетних детей. Следователи начали проверку по факту произошедшего, сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

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«Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — приводит ТАСС слова представителя ведомства Елены Марковской.

Как уточнила директор по связям с общественностью Шереметьева Анна Захаренкова, мальчиков 2011 и 2014 годов рождения без сопровождения взрослых нашли в терминале D сотрудники безопасности воздушной гавани. «Сотрудники аэропорта обеспечили детей питанием, затем мальчики были переданы сотрудникам УВД на транспорте по ЦФО», — добавила представитель аэропорта.

Захаренкова отметила, что при мальчиках были рюкзаки, в которых были обнаружены их документы, в том числе свидетельство о рождении, а также записка отца. В ней он сообщил, что вынужден оставить детей, так как у него нет денег на их содержание.

«Прошу помочь моим детям. Определите их, пожалуйста, во временный дом приюта, так как в данный момент у меня очень тяжелая финансовая обстановка. Я их позже заберу. Прошу детей не разлучать. Документы на детей в рюкзаке. Простите, но в данный момент у меня другого выхода нет», — приводит текст записки Telegram-канал Baza. Вместе с тем РЕН ТВ отмечает, что дети в беседе с сотрудниками аэропорта признались, что это не первый раз, когда отец их бросает.

Родителя мальчиков в настоящее время разыскивают правоохранители. «Сотрудники ЛУ МВД РФ в аэропорту Шереметьево проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения мужчины, который по прилету из Хабаровска в Москву оставил двух несовершеннолетних детей в аэропорту», — отметил в комментарии РИАМО представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

По словам собеседника издания, несовершеннолетние находятся в одном из подразделений транспортной полиции. Спустя некоторое время их передадут медикам.

Как пишет Baza, полиция установила, что детей бросил 41-летний житель Комсомольска-на-Амуре. Эту же информацию подтверждает Telegram-канал Mash, добавляя, что мужчина «работал охранником, активно искал предложения в этой сфере и рассылал резюме в интернете».

Днем ранее сотрудники правоохранительных органов Оренбургской области начали проверку после сообщений в СМИ о том, что матери оставили двух своих детей в такси, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

«Заявления в полицию по этому поводу не было. Но в ходе мониторинга СМИ информация зафиксирована, организована проверка по сообщению», — отметил собеседник агентства.

Ранее Telegram-канал «Бушующий мир» сообщил, что в оренбургском Орске две женщины оставили в такси спящих детей — одному ребенку четыре месяца, другому четыре года. Бросив детей в машине, их мамы пошли в пивной бар.

Если мужчина, прибывший сегодня в Шереметьево из Хабаровска и оставивший детей в аэропорту, посчитал, что им пока будет лучше в приюте, так как у него нет денег на их обеспечение, то герой другой нашумевшей истории, несмотря на ненадлежащие условия, продолжал жить со своими детьми в заброшенном доме.

Несколько дней назад волонтеры обнаружили в заброшенном доме в Чите мужчину с четырьмя детьми. В СМИ появились сообщения, что 37-летний мужчина жил там с малолетними детьми с лета 2019 года. При этом жилище не было приспособлено для проживания: антисанитарные условия, у детей практически не было необходимой одежды и еды.

Кроме того, несовершеннолетние не посещали ни детсад, ни школу. В то же время их отец находился в розыске, так как ранее его обвинили в причинении вреда здоровью средней тяжести. После того как мужчину обнаружили, его отправили в следственный изолятор, а детей поместили в социально-реабилитационное учреждение.

В сообщении уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой уточнялось, что в многодетной семье было больше четырех обнаруженных детей. «По информации регионального уполномоченного по правам ребенка, всего в семье 6 детей: старший 13-летний сын находится под опекой бабушки, еще одна дочь 2015 года рождения, по предварительной информации, под опекой в другой семье», — приводит РИА «Новости» сообщение Кузнецовой.

По данным омбудсмена, изначально семья жила в частном доме в сельской местности. Жилье было приобретено на средства материнского капитала. Спустя какое-то время они перебрались в Читу, где им предоставили квартиру, а также оказали помощь в благоустройстве дома и устройстве матери на работу. Однако с ноября 2019 года семья пропала из поля зрения органов профилактики.

Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Халатность».