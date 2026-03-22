Камчатка поплыла после мощнейших зимних снегопадов

Потепление на Камчатке вызвало наводнения после периода обильных снегопадов. Об этом сообщают местные паблики.

Жители публикуют видео с огромными лужами, которые стоят на придомовых территориях, сообщает Telegram-канал «ЧП Камчатка»

В поселке Термальный машина скорой помощи не смогла добраться до пациента из-за нерасчищенной дороги, которая была заполнена водой, передают «Новости Камчатки».

Жители Петропавловска-Камчатского жалуются на подтопления в их домах — вода стоит в подъездах и подвалах, передает Telegram-канал «Мой Петропавловск-Камчатский». Очевидцы публикуют видео с затоплениями и шутят, что надо запасаться лодками.

В декабре и январе на Камчатке произошли сильные снегопады. Как отметили эксперты, январские циклоны на Камчатке стали самыми мощными за последние 60 лет. Камчатка стала абсолютным лидером по величине снежного покрова.

В марте циклон, пришедший с южных берегов Японии, принес в регион необычно высокие для этого месяца температуры.

Ранее на Камчатке на проезжую часть сошла лавина высотой в дом.