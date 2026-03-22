Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Камчатка поплыла после мощнейших зимних снегопадов

Наводнения произошли на Камчатке из-за таяния снегов

Потепление на Камчатке вызвало наводнения после периода обильных снегопадов. Об этом сообщают местные паблики.

Жители публикуют видео с огромными лужами, которые стоят на придомовых территориях, сообщает Telegram-канал «ЧП Камчатка»

В поселке Термальный машина скорой помощи не смогла добраться до пациента из-за нерасчищенной дороги, которая была заполнена водой, передают «Новости Камчатки».

Жители Петропавловска-Камчатского жалуются на подтопления в их домах — вода стоит в подъездах и подвалах, передает Telegram-канал «Мой Петропавловск-Камчатский». Очевидцы публикуют видео с затоплениями и шутят, что надо запасаться лодками.

В декабре и январе на Камчатке произошли сильные снегопады. Как отметили эксперты, январские циклоны на Камчатке стали самыми мощными за последние 60 лет. Камчатка стала абсолютным лидером по величине снежного покрова.

В марте циклон, пришедший с южных берегов Японии, принес в регион необычно высокие для этого месяца температуры.

Ранее на Камчатке на проезжую часть сошла лавина высотой в дом.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!