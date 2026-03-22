Власти Кемеровской области высказались о ситуации с болезнями животных

Обстановка с болезнями животных в Кемеровской области остается стабильной на фоне вспышки пастереллеза в Сибири. Об этом сообщило управление ветеринарии региона в официальной группе губернатора Кузбасса Ильи Сердюка во «ВКонтакте».

«На территории Кузбасса эпизоотическая ситуация стабильная», — сообщили в ведомстве.

Управление ветеринарии также напомнило хозяевам животных о необходимости приобретать скот только при наличии сопроводительных документов, проводить маркирование, вакцинацию и обследования.

Очаги пастереллеза выявлены в пяти районах Новосибирской области, при этом с начала года зафиксировано более 50 случаев бешенства. Заболевание затронуло около 170 личных хозяйств. В регионе введен режим ЧС, проводится изъятие животных и предусмотрены компенсации, а также выплаты семьям на срок до девяти месяцев и помощь в восстановлении поголовья.

Глава региона Андрей Травников сообщал, что 126 семей получили более 45 млн рублей после изъятия скота. По его словам, только за один вечер жителям перечислили 6 607 360 рублей.

Ранее власти рассказали, ждать ли жителям Новосибирской области дефицита мяса.

 
