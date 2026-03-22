Назван неочевидный фактор риска заболеваний почек

Ученые из Пекинского университета установили, что более высокая среднегодовая температура связана с ростом распространенности хронической болезни почек и терминальной стадии почечной недостаточности. Результаты исследования опубликованы в журнале Clinical Journal of the American Society of Nephrology. (CJASN)

Исследователи проанализировали, как климатические условия связаны с заболеваниями почек в разных округах США. Для этого они использовали данные программы Medicare о диагностированной хронической болезни почек (2005–2019 годы) среди людей старше 65 лет, а также статистику по терминальной стадии заболевания почек (2010–2019 годы).

Хроническая болезнь почек (ХБП) — это состояние, при котором почки постепенно теряют способность фильтровать кровь и выводить из организма лишнюю жидкость и продукты обмена. На ранних стадиях болезнь часто протекает без заметных симптомов, но со временем может привести к тяжелой почечной недостаточности. На терминальной стадии — так называемой ESKD — пациентам обычно требуется постоянный диализ или трансплантация почки.

Анализ показал, что повышение среднегодовой температуры на 1 °C связано с ростом распространенности диагностированной ХБП примерно на 0,23 процентного пункта, а также с увеличением числа случаев терминальной стадии болезни почек на 100 000 жителей.

Кроме того, во время периодов аномальной жары связь между температурой и ухудшением функции почек становилась еще сильнее. Чем выше были температурные пороги и чем дольше продолжалась жара, тем заметнее увеличивался риск.

Особенно выраженная связь наблюдалась в округах с высоким уровнем бедности и в районах за пределами крупных городов. Также более сильные ассоциации отмечались в южных и северо-западных регионах США.

По мнению авторов исследования, полученные результаты указывают на важную роль факторов окружающей среды в здоровье почек. Учет климатических рисков может помочь разработать меры профилактики и снизить распространенность заболеваний почек в наиболее уязвимых сообществах.

Ранее врач рассказал, за сколько лет анальгетики убивают почки.

 
Недооцененный триумф советской разведки. Как операция «Маки-Мираж» 13 лет водила японцев за нос
