При падении вертолета Катара погиб весь экипаж

МО Турции: при падении вертолета Катара погибли все 7 находившихся на борту
При крушении военного вертолета над территориальными водами Катара погибли все семь человек, находившихся на борту. Трое из них — турецкие граждане, сообщило минобороны Турции, передает ТАСС.

«В результате аварии погибли четверо военнослужащих ВС Катара, один военнослужащий ВС Турции и два техника компании Aselsan, находившиеся на борту вертолета», — говорится в заявлении.

До этого сообщалось о шести погибших. О крушении вертолета над территориальными водами Катара стало известно в ночь на 22 марта. Воздушное судно рухнуло в море. В министерстве уточнили, что вертолет упал в результате технической неисправности во время «обычного дежурства».

9 марта министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов сообщило о крушении вертолета. По данным ведомства, при исполнении воинского долга погибли двое военнослужащих. Причиной аварии назвали техническую неисправность.

