Российские бойцы придумали необычный способ перехвата дронов в зоне СВО

«Известия»: ВС РФ используют капроновую нить с гайкой для перехвата дронов ВСУ
Российские бойцы на Константиновском направлении используют для перехвата украинских беспилотников самодельное приспособление — капроновую нить с гайкой. Об этом сообщили «Известиям» военнослужащие 4-й бригады группировки войск «Юг».

Как рассказали собеседники издания, капроновую нить с гайкой можно установить прямо на дрон благодаря маленькому весу. Принцип действия прост: нить запутывается в винтах вражеского БПЛА, после чего тот теряет управление и падает.

Несмотря на простоту, этот способ оказался эффективным в боевых условиях, указали военные. По их словам, с помощью такой нити удалось перехватить около 1,5 тысяч БПЛА противника.

«Чисто «Мавиков» (компактных дронов Mavic. — «Газета.Ru») одних 105 штук [перехватили]», — рассказали военные.

До этого украинский военный, аэроразведчик Александр Карпюк с позывным «Серж Марко» пожаловался на резкое сокращение срока службы дронов ВСУ. По его словам, если раньше «Баба-яга» совершала по 100 вылетов, то сейчас 10-15 вылетов. Он отметил, что у Вооруженных сил Украины становится все меньше дронов, а на оставшиеся ресурсы ведется охота. Сейчас дроны уничтожаются прямо на площадке еще до взлета или сразу после подъема в небо в течение 7-10 минут, посетовал он.

Ранее на видео сняли последние минуты жизни бойца ВСУ, поймавшего дрон рукой

 
Теперь вы знаете
Недооцененный триумф советской разведки. Как операция «Маки-Мираж» 13 лет водила японцев за нос
