Уехавшая из России звезда «Интернов» начал просить донаты в сети

Актер Дмитрий Шаракоис испытывает финансовые трудности в Великобритании. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Шаракоис начал карьеру стримера на Twitch. Он проводит прямые трансляции по играм CS2, Minecraft и FC26. Сейчас артист собирает деньги на новый компьютер.

Дмитрий Шаракоис наиболее известен по роли Бориса Левина в телесериале «Интерны».

Шаракоис проживает в Лондоне, где подрабатывает официантом и строителем.

В последний раз Дмитрий Шаракоис принимал участие в съемках фильма «Тетрис» от Apple TV. Он сыграл Сергея, чиновника компании Elorg, занимающейся экспортом и импортом компьютерной техники в СССР. Премьера драмы с Никитой Ефремовым в главной роли состоялась 31 марта 2023 года.

В феврале 2025-го издание Super сообщало, что Шаракоис ищет девушку через приложение для знакомств.

Одна из пользовательниц соцсети Threads (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, что наткнулась на профиль артиста в дейтинг-приложении. Она написала ему сообщение с текстом: «Ищешь Любовь Михайловну?» — из-за чего была заблокирована артистом.

Ранее стала известна личность возлюбленного Кристины Асмус.