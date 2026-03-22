Уехавшая из России звезда «Интернов» начал просить донаты в сети

Актер Дмитрий Шаракоис испытывает финансовые трудности в Великобритании. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Шаракоис начал карьеру стримера на Twitch. Он проводит прямые трансляции по играм CS2, Minecraft и FC26. Сейчас артист собирает деньги на новый компьютер.
Дмитрий Шаракоис наиболее известен по роли Бориса Левина в телесериале «Интерны».
Шаракоис проживает в Лондоне, где подрабатывает официантом и строителем.
В последний раз Дмитрий Шаракоис принимал участие в съемках фильма «Тетрис» от Apple TV. Он сыграл Сергея, чиновника компании Elorg, занимающейся экспортом и импортом компьютерной техники в СССР. Премьера драмы с Никитой Ефремовым в главной роли состоялась 31 марта 2023 года.
В феврале 2025-го издание Super сообщало, что Шаракоис ищет девушку через приложение для знакомств.
Одна из пользовательниц соцсети Threads (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, что наткнулась на профиль артиста в дейтинг-приложении. Она написала ему сообщение с текстом: «Ищешь Любовь Михайловну?» — из-за чего была заблокирована артистом.
