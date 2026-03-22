Жителей российского региона предупредили о возможной атаке БПЛА

Угрозу атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявили на территории Смоленской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Василий Анохин.

По его словам, в данный момент дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку дронов. Глава российского субъекта призвал жителей сохранять спокойствие, не подходить к окнам и не снимать работу систем ПВО.

«Доверяйте только проверенной информации из официальных источников», — добавил Анохин.

22 марта губернатор Тульской области сообщил, что в небе над регионом перехватили и уничтожили семь украинских БПЛА. Никто из людей не пострадал, информация о разрушениях и повреждении инфраструктуры не поступала.

Как рассказали в министерстве обороны РФ, ночью над территорией страны сбили 25 беспилотников самолетного типа. Атаки отразили в Курской, Воронежской, Рязанской, Владимирской, Белгородской, Тульской, Ростовской и Брянской областях, а также в столичном регионе. Часть дронов ликвидировали над акваторией Черного моря.

Ранее пенсионер из Курска, не испугавшийся взрыва БПЛА, стал звездой социальных сетей.