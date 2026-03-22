Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Инфраструктурный объект на юго-востоке Украины получил повреждения

В Кривом Роге оказался поврежден объект промышленной инфраструктуры
Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Объект промышленной инфраструктуры в Днепропетровской области Украины получил повреждения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации региона Александр Ганжа.

«Кривой Рог. Поврежден объект промышленной инфраструктуры», — написал он.

Другие подробности в публикации не приводятся.

21 марта часть населенных пунктов на севере Украины оказалась обесточена после ударов по объектам энергетической инфраструктуры. По данным компании «Черниговоблэнерго», без света остались 430 тыс. абонентов в Черниговской области. В заявлении уточнялось, что причиной послужило повреждение энергообъекта в Нежинском районе.

Незадолго до этого министерство обороны РФ заявило, что военнослужащие страны нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Также были поражены пункты управления беспилотниками, места размещения украинских солдат и иностранных наемников. В операциях задействовали расчеты дронов, ракетные войска, артиллерию и оперативно-тактическую авиацию группировок войск Вооруженных сил РФ.

Ранее в Одесской области выявили повреждение инфраструктурного объекта.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
