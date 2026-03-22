Инфраструктурный объект на юго-востоке Украины получил повреждения

Объект промышленной инфраструктуры в Днепропетровской области Украины получил повреждения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации региона Александр Ганжа.

«Кривой Рог. Поврежден объект промышленной инфраструктуры», — написал он.

Другие подробности в публикации не приводятся.

21 марта часть населенных пунктов на севере Украины оказалась обесточена после ударов по объектам энергетической инфраструктуры. По данным компании «Черниговоблэнерго», без света остались 430 тыс. абонентов в Черниговской области. В заявлении уточнялось, что причиной послужило повреждение энергообъекта в Нежинском районе.

Незадолго до этого министерство обороны РФ заявило, что военнослужащие страны нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Также были поражены пункты управления беспилотниками, места размещения украинских солдат и иностранных наемников. В операциях задействовали расчеты дронов, ракетные войска, артиллерию и оперативно-тактическую авиацию группировок войск Вооруженных сил РФ.

Ранее в Одесской области выявили повреждение инфраструктурного объекта.