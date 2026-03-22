Футбол «Зенита» назвали ветеранским

Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков заявил, что у петербургского «Зенита» нет никакой командной игры, а очки в Российской премьер-лиге (РПЛ) набираются за счет индивидуального мастерства игроков. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» играет в ветеранский футбол: команда, по сути, никогда не бежит в высокий прессинг. «Зенит» не прессингует, играет медленно. Из-за того, что у клуба большие возможности, он может покупать любых игроков, тратить большие деньги, поэтому «Зенит» идет вверху», — подчеркнул он.

В 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» обыграл московский «Спартак». Встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась с результатом 2:0 в пользу «Зенита». Сергей Карасев, который был главным арбитром матча, поставил в ворота «Спартака» два пенальти: на 45-й минуте удар реализовал Александр Соболев, на 81-й минуте забил Джон Дуран. Второй пенальти Карасев назначил после просмотра VAR.

В турнирной таблице чемпионата России после 21 тура петербургский клуб идет на второй позиции, набрав 45 очков. В 22-м туре петербуржцы сыграют против московского «Динамо» 22 марта, начало — 16:00 по московскому времени.

