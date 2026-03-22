В Иваново мужчина попал в больницу после рыбалки

В Иваново спасатели вытащили из воды рыбака, провалившегося под лед на реке Уводь, мужчину госпитализировали. Об этом сообщает Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности Ивановской области.

Сообщение о происшествии поступило дежурному областного поисково-спасательного отряда 21 марта. На место в парке имени Степанова выехала дежурная смена, рыбак барахтался в воде, пытаясь удержаться за кромку льда. Спасатель надел жилет, обвязался страховочной веревкой и подполз к пострадавшему. Затем он кинул ему веревку велел обвязаться, и мужчину вытащили на берег.

Промокшего и замерзшего рыбака передали бригаде скорой помощи, которая доставила его в больницу.

До этого в Калининградской области рыбаки застряли на отколовшейся льдине. Прибывшие спасатели вытащили из воды двух провалившихся под лед мужчин, еще одного сняли с дрейфующей льдины. Всего на берег доставили 58 человек, среди них шесть детей. В медицинской помощи никто не нуждался.

Ранее в Твери спасли девочку, оказавшуюся на отколовшейся от берега льдине.