Стубб возмутился снятию с РФ американских санкций

Президент Финляндии Стубб: снятие Вашингтоном санкций с России навредит Киеву
Решение Соединенных Штатов о снятии санкций с российской нефти навредит Украине. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью британской газете The Telegraph.

«Это сильно вредит», — сказал он.

Финский лидер также не нашел ответа на вопрос о возможном возвращении санкций после завершения ближневосточного конфликта.

Накануне французская правая партия «Патриоты» запустила петицию о принятии срочного плана в сфере энергетики на фоне роста цен на топливо из-за конфликта на Ближнем Востоке. Глава фракции Флориан Филиппо отметил, что отмена ограничительных мер потребует выхода из Евросоюза, поскольку именно в Брюсселе принимают решения о санкциях.

США временно вывели из-под санкций часть поставок российской нефти. Разрешение минфина распространяется на танкеры, загруженные до 12 марта, и будет действовать до 11 апреля. В Вашингтоне объяснили решение необходимостью стабилизировать мировой нефтяной рынок на фоне конфликта на Ближнем Востоке и перебоев в судоходстве через Ормузский пролив. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле оценили эффект от смягчения санкций против нефти России.

 
