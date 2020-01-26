«Притворилась мертвой»: чем оборачиваются свидания в Tinder

Компания Tinder планирует ввести тревожную кнопку в своем приложении. Об этом сообщил Buzzfeed. По данным портала, в приложении появится возможность заранее передавать информацию о дате и месте проведения свидания, а также кнопка для вызова полиции непосредственно туда, где проходит встреча. Когда юзер нажимает на тревожную кнопку, ему приходит оповещение с просьбой ввести код: если через какое-то время код от пользователя не приходит, диспетчер отправит ему текстовое сообщение — не получив ответа на него, он должен позвонить в полицию.

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«Если вы владелец дейтинг-сервиса, то должны управлять им так, будто вы чья-то мать. Я много думаю о безопасности, особенно на наших платформах, и о том, что мы можем сделать, чтобы избежать плохих ситуаций», — заявила Мэнди Гинсберг, исполнительный директор компании Match Group, владеющей Tinder. Новые функции появятся с 28 января 2020 года.

Ранее приложения по типу Tinder не раз подвергались критике за отсутствие защиты пользователей от нападений — как на платформе, так и в реальном времени. Прежде всего, в них не проверяются данные о возможном криминальном прошлом пользователя, что привлекает разного рода маньяков. Соответствующие выводы содержатся в исследовании американской некоммерческой организации ProPublica, опубликованном в середине декабря 2019 года.

По статистике, в 150 случаях сексуального насилия, когда преступники знакомились со своими жертвами в бесплатных приложениях, женщин атаковали на первом же свидании.

В 10% случаев преступниками были те, кто хотя бы раз совершал сексуальное насилие. По данным ProPublica, за последние пять лет число сексуальных преступлений в сети выросло на 450%.

В общей сложности за последние десять лет стало известно о 157 инцидентах, связанных с насилием во время свиданий, которые стали результатом использования дейтинг-сервисов. При этом жертвы, как правило женщины, знакомились со своими насильниками в приложениях, принадлежащих Match Group.

Сейчас в США продолжается судебное разбирательство по факту убийства 24-летней Сидни Луф — тело девушки было найдено на следующий день после того, как она отправилась на свидание со своим знакомым из Tinder. Оно было разрублено на 14 кусков и раскидано в поле в Омахе, штат Небраска.



Роковая встреча состоялась в ноябре 2017 году — непосредственно перед ней Луф выложила свою фотографию с подписью: «К свиданию готова».

Ее «поклонником» оказался 54-летний Обри Трейл, который, по данным следствия, предложил своей жертве поучаствовать в съемках домашнего видео. Следователи также подозревают, что в убийстве ему помогала 25-летняя соседка Бейли Босвелл — парочка, как предполагается, заранее спланировала преступление.

Криминалисты выяснили, что Луф умерла от удушья: на это указали лопнувшие сосуды в глазах и синяки на шее. Тем не менее, адвокат со стороны возможных убийц, настаивала, что травмы на теле Сидни стали результатом действий сексуального характера. Юрист был уверен, что девушка вступила в близость с приятелем из приложения по обоюдному согласию.

Сами преступники поначалу отрицали свою причастность к преступлению, однако впоследствии во всем сознались.

Иногда меры предосторожности все же помогают жертвам Tinder избежать смерти. Так, в апреле 2019 года на 13 лет был осужден 33-летний Джеймс Макнатт — мужчина год издевался над своей жертвой, с которой познакомился в Tinder. 41-летняя жительница США решила обнародовать свою историю только после того, как бывший возлюбленный оказался за решеткой. Ее рассказ опубликовало издание Metro.

Как объяснила женщина, с Макнаттом она познакомилась в 2018 году через дейтинг-сервис. Они начали встречаться, однако вскоре мужчина стал регулярно избивать свою сожительницу и даже выкрал у нее мобильный, чтобы она не могла пожаловаться на насилие. После этого женщина приняла волевое решение расстаться с возлюбленным, однако тот не оставил ее в покое. В начале 2019 он пригласил ее на встречу, во время которой напал на нее и украл сумку. Затем проник в дом американки и изнасиловал ее.

«Он запер меня в доме, и когда я пошла за телефоном, пришел в дикую ярость, сказав, что я ему изменяю. Он сильно меня избил, топтал ногой, разбил стакан о мою голову и оставил кровоподтек под глазом. Он так сильно пнул меня по спине, что оставил на мне свой след», — призналась жертва, использующая псевдоним Сара Смит.

Чтобы спастись, женщина притворилась мертвой. Увидев «труп», насильник сначала попытался сбежать, однако вернулся и попытался привести Смит в чувства. В результате она выдала себя, закашлявшись.

От гибели Смит спасло приложение, которое позволяет отправить оповещение об опасности. Установить его ранее ей посоветовали полицейские. Макнатт испугался и попытался увезти жертву с собой, однако был пойман соседом, который задержал его до приезда полиции.

В России преступления, которые совершаются после знакомства на онлайн-платформах, также происходят довольно часто.

Так, в январе 2019 года произошло нападение в Гатчинском районе Санкт-Петербурга. По версии следователей, 32-летний злоумышленник познакомился со своей жертвой в Tinder. После того как общение завязалось, он под предлогом поездки за документами вывез ее в безлюдное место в районе деревни Бор, где изнасиловал и ограбил. В общей сложности снятые с женщины украшения оценили в сумму более 250 тыс. рублей.

Пострадавшей удалось сбежать от насильника и обратиться в полицию. Он был задержан.

В августе 2018 года в Башкирии была задержана группа молодых людей, которые занимались грабежами. Среди арестованных оказалась молодая девушка — как удалось установить следователям, она знакомилась с молодыми людьми через Tinder, после чего заманивала их в безлюдные места, где их уже ждали ее сообщники.

Как сообщила пресс-служба МВД по Республике Башкортостан, о преступной схеме стало известно от жителя Гафурийского района. Он рассказал полицейским, что у него силой отобрали машину. В ходе расследования выяснилось, что он изначально договорился о встрече с девушкой в приложении для знакомств Tinder и подъехал к оговоренному месту на своем автомобиле.

«Следуя указаниям новой знакомой, мужчина подъехал в безлюдное место, где можно было уединиться от посторонних глаз. Неожиданно из кустов вышли пятеро молодых людей в масках. Они накинулись на мужчину, прыснули ему в лицо из перцового баллончика, стали избивать руками и ногами. После этого злоумышленники отобрали у него ключи и скрылись на его машине», — сообщали в МВД.

Ранее подобную аферу жулики провернули в Стерлитамаке. Там без автомобиля остался владелец иномарки «Nissan Almera». «Оставшись наедине с девушкой, мужчина увидел, что из кустов выскочили неизвестные в масках. Потерпевший пытался скрыться, но девушка дернула ручной тормоз и машину закрутило на месте. В итоге ее приятели разбили окна в иномарке и, вытащив водителя, стали его избивать. После этого они отобрали у него ключи от автомобиля и уехали», — установили правоохранители.

В результате все угонщики были задержаны и помещены под стражу. Похищенные машины найдены и изъяты.