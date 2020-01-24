Битва за отходы: ростовскому министру предъявили обвинение

Главе Минздрава Ростовской области Татьяне Быковской предъявлено обвинение в тяжком преступлении – превышении должностных полномочий (часть 2 статьи 286 УК РФ), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Как отметил собеседник, обвинение предъявлено по факту обеспечения победы ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону» на аукционе по оказанию услуг, связанных с утилизацией медицинских отходов класса Б (эпидемически опасные отходы – шприцы, медицинские инструменты, памперсы и т. д. — «Газета.Ru»). По этой части статьи обвиняемой грозит до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности. Правоохранительные органы пока не предоставили официальных комментариев.

Татьяна Быковская, которая возглавляла министерство с 2004 года, была задержана 28 ноября. В тот же день правоохранители задержали ее заместителя по общим вопросам Станислава Беседовского.

Сейчас оба фигуранта дела арестованы: Беседовский находится в СИЗО, а Быковская – под домашним арестом до 27 января.

Суд решил, что отбывать арест чиновница будет не по месту прописки, а по месту фактического проживания — в частном коттедже.

По версии предварительного следствия, с сентября 2017 по январь 2018 года министр и ее зам ограничивали конкуренцию при проведении конкурсов на выбор компании, которая будет заниматься утилизацией медицинских отходов в области. Чиновники действовали в интересах ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону».

В июне 2017 года СМИ сообщили, что в Ростовской области будет создана централизованная система сбора и обезвреживания медицинских отходов. Реализацией проекта занималась швейцарская компания AFD Group SA, которая для этого зарегистрировала в области юридическое лицо ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону». Учредителем компании стал Александр Данченко. На Российском инвестфоруме в Сочи он и губернатор региона Василий Голубев подписали соответствующее соглашение о вводе в эксплуатацию системы.

Как полагают в следственном управлении Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Ростовской области, Быковская и Беседовский вступили в сговор, чтобы устранить конкурентов новой компании. Последний на посту замминистра отвечал в том числе за координацию работы по закупке товаров и услуг для госучреждений. Следствие считает, что чиновники неоднократно встречались с представителями ООО, обсуждали с ними содержание конкурсной документации и техническое задание к ней, а также давали своим подчиненным указания о внесении в документы изменений, заранее согласованных с руководством «Центр 100 Ростов-на-Дону».

В результате этих действий еще две организации ООО «Экоменеджмент» и ООО «Новые технологии Дона», которые подали заявки на участие в электронном аукционе, якобы оказались в заведомо невыгодных условиях. Так, последнюю организацию даже не допустили до участия в торгах. В январе 2018 года четыре аукциона почти на 85 млн руб. выиграло ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону».

ООО «Новые технологии Дона» обжаловало свой недопуск в Федеральной антимонопольной службе, а затем в арбитражном суде, однако дело проиграло. ООО «Экоменеджмент» победило в одном конкурсе, заключив контракт на 4,5 млн руб. с Ростовской областной клинической больницей. Тем не менее вскоре медучреждение расторгло договор с компанией в одностороннем порядке, указав, что она перестала справляться со своими обязанностями. В связи с невыполнением взятых обязательств «Экоменеджмент» оказался в списке недобросовестных поставщиков услуг.

Именно представители «Экоменеджмента» и «Новых технологий Дона» обратились в УФСБ и добились возбуждения уголовного дела о превышении должностных полномочий.

При этом еще в сентябре 2019 года представители Роспотребнадзора прокомментировали проект по созданию в области централизованной системы обезвреживания медотходов и подчеркнули, что проект полностью соответствует законодательству. Однако уже в следующем месяце ФАС заявила, что в Ростовской области выявлены «признаки антиконкурентного соглашения» между минздравом, организаторами торгов и неким «хозяйствующим субъектом».

Защита обвиняемых считает, что преследование их клиентов стало результатом недобросовестной игры конкурентов – «Экоменеджмента» и «Новых технологий Дона».

«На смену устаревшим методам (сжигание, утилизация на полигоне ТБО — «Газета.Ru») пришел новый инвестор (ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону» — «Газета.Ru»), построивший за свои деньги завод по современной утилизации и переработке медицинских отходов класса Б. Потерявшие прибыль фирмы вместо того, чтобы инвестировать средства, создать аналогичные перерабатывающие предприятия, решили обжаловать в различных органах проигранные ими конкурсы и аукционы. Потерпев неудачу и там, обратились в ФСБ, которая на удивление рьяно взялась за защиту интересов недобросовестных поставщиков», – отметил адвокат Беседовского Павел Лапшов в беседе с «Коммерсантом».