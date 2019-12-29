Наручники и порошок: в отеле Москвы найдено тело девушки

В одном из отелей в центре Москвы найдено тело 27-летней девушки. Об этом сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, труп был найден прикованным к кровати наручниками для ролевых игр. При этом следов насилия при первичном осмотре правоохранители на теле не обнаружили.

Отмечается, что рядом с кроватью криминалисты нашли пакет с неизвестным веществом белого цвета — оно отправлено на экспертизу.

Известно, что девушка сама забронировала номер на сутки на свое имя. При этом по месту регистрации погибшей находится хостел-общежитие для рабочих. Жильцы о девушке ничего не знают.

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Следственный комитет по городу Москве проводит проверку и выясняет все обстоятельства случившегося. Источники телеканала отметили, что полиция разыскивает подозреваемого — это мужчина.

15 декабря 2019 года труп 69-летней женщины был обнаружен в отеле на проспекте Энгельса в Санкт-Петербурге. Как сообщали в пресс-службе ГУ МВД, прибывшие на место полицейские зафиксировали телесные повреждения на теле. Позже задержали подозреваемого в убийстве.

«В ходе проведения оперативно розыскных мероприятий по подозрению был задержан мужчина 1983 года рождения», — рассказали в МВД. Правоохранители предполагают, что он избил пожилую подругу, после чего из-за полученных травм она скончалась. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Ранее похожая история произошла и в гостинице на севере Волгограда в Тракторозаводском районе. Там 3 ноября 2019 года нашли труп 44-летней жительницы Ростовской области.

По информации ведомства, женщина остановилась в отеле на два дня. В номер к дончанке приезжал возлюбленный. Как видно на камерах видеонаблюдения, пара какое-то время пробыла вместе, а после мужчина уехал.

Известно, что спустя некоторое время она вызвала такси, однако, когда машина приехала, никто к автомобилю так и не вышел. Водитель не смог дозвониться клиентке и попросил администраторов позвать ее. После многочисленных попыток достучаться до гостьи сотрудник гостиницы вскрыл дверь в номер. Там он обнаружил тело женщины с резаными ранами предплечья.

«Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка», — отметили в региональном СК. Известно, что у погибшей остались несовершеннолетняя дочь и пожилая мать.

В июле 2019 года еще одно тело женщины было найдено в отеле на территории Новой Москвы. Сотрудники отеля обнаружили труп 23-летней девушки с признаками насильственной смерти. Известно, что она работала бортпроводницей.

По данным столичного Следкома, незадолго до трагедии девушка заселилась в номер с 25-летним мужчиной. Известно, что сперва возлюбленные сняли комнату на сутки, однако утром 10 июля молодой человек попросил продлить срок аренды еще на день, писал сайт kp.ru.

В 7:30 того же дня сотрудники гостиницы решили проверить номер. Там они нашли труп стюардессы в ванной, уточняется, что девушка была полностью одета. Однако на ее теле криминалисты выявили следы удушения.

На видео, опубликованном СК, видно, что в жилище не было следов потасовки — только была разобрана кровать и на столике стояло несколько бутылок из-под алкоголя.

Следственным комитетом по городу Москве было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». В середине декабря 2019 года официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что задержанный по подозрению в убийстве девушки в Новой Москве мужчина дал признательные показания и объяснил в ходе допроса причину преступления.

Как заявил задержанный, он совершил преступление «по неосторожности в связи с ссорой на почве измен», передавало РИА «Новости».

Ранее СМИ выяснили, что предполагаемый злоумышленник состоял в отношениях со стюардессой. Тем не менее, по словам сестры погибшей, парня у нее не было. «Я всегда спрашивала у нее про личную жизнь, но она говорила, что ей пока про это думать рано. Хотя, по фото в соцсетях я понимала, что у нее есть поклонники. Но ничего серьезного не было. Я бы знала: сестра ведь самый близкий человек», — заявляла родственница в разговоре с сайтом kp.ru.

Как сообщил газете «МК» отец погибшей, последние два месяца перед гибелью девушка летала на постоянных рейсах в Китай, Уфу и Краснодар. На борту самолета в последний раз она была 7 июля. Это был рейс из Китая в Москву.