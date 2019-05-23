Отрезвляющий душ: Москва промокнет насквозь

В пятницу, 24 мая, осадки в Москве прекратятся — погоду будет определять антициклон, который вернет в столицу солнце. Об этом «Газете.Ru» сообщили в центре «Фобос». Однако так жарко, как в предыдущие дни, не будет: дневная температура составит +19…+21°С, ночная — +9…+11°С. В течение дня ожидается переменная облачность, северо-восточный и восточный ветер со скоростью 2-9 м/с. Атмосферное давление — 746 мм рт. ст.

В планы на вечер в связи с довольно прохладной по сравнению с предыдущими днями погодой можно включить поход на Большой гастрономический фестиваль Вьетнама в Москве, который пройдет с 24 по 26 мая в ТЦ «Ханой-Москва». Несмотря на то, что мероприятие будет посвящено кулинарной традиции этой страны Индокитая, здесь можно будет не только поесть, но и посмотреть театрализованные представления, побывать на шоу вьетнамских барабанов и даже сфотографироваться с экзотическими животными (с какими — не сообщается, но надеемся, что с симпатичными).

Но все же главное здесь — это блюда вьетнамской кухни, настолько популярной сейчас в Москве, что суп Фо бо можно съесть даже на Казанском вокзале.

И, разумеется, ароматы — корица, лайм, лемонграс, кинза и рыбный соус сольются в воздухе в чудесный аромат, пробуждающий желание прямо сейчас, немедленно, съесть огромную тарелку говяжьего бульона с лапшой.

Выходные в столице начнутся со вторжения теплого атмосферного фронта, который принесет в город грозовые дожди и повышение температуры. Днем в субботу, 25 мая, столбики термометров поднимутся до +19…+21°С. Ночью же ожидается +13…+15°С — осадки и грозы к этому времени не прекратятся. Ветер в дневное время юго-восточный, 4-9 м/с, в ночное южный с переходом на западный, 5-10 м/с. При этом при грозе синоптики прогнозируют порывы до 15 м/с. Атмосферный фон опустится до 740 мм рт. ст.

Грозы — не повод сидеть дома, особенно когда в парках столицы вас готовы развлекать, не жалея сил. В «Зарядье», например, с 23 по 26 мая покажут четыре спектакля Венской государственной оперы. Не живое исполнение, конечно, а на экранах, зато обещают звук, благодаря которому вы сможете мысленного перенестись в знаменитое здание на Рингштрассе — из Венского оперного театра будет вестись прямая трансляция.

В субботу, 25 мая, там дают «Щелкунчика», так что если не боитесь внезапно проникнуться новогодним настроением и захотеть хрустящего снежка под ногами, можно еще раз вспомнить, как звучит Вальс цветов, и заставить детей его тоже послушать.

В воскресенье, 26 мая, дожди с грозами не покинут Москву. Дневная температура ожидается на уровне +22…+24°С, ночная будет около +11…+13°С. Ветер северо-западный, 3-9 м/с, при грозе не исключены порывы до 15 м/с. Атмосферное давление сохранится на отметке в 740 мм рт. ст.

В этот воскресный день предлагаем, в отличие от гроз, Москву покинуть — и отправиться в Подмосковье.

Правда, этот совет пригодится только тем, у кого есть дети, потому что мы отправляем вас на открытие Детской железной дороги в Кратово.

Маленькие поезда, узкая колея, дети в формах машинистов и проводников, но в остальном — все по-взрослому.

С началом новой недели в столице похолодает. Днем в понедельник, 27 мая, в городе будет облачно, пройдут кратковременные дожди — дневная температура составит +16…+18°С. Ближе к ночи осадки прекратятся, а столбики термометров опустятся до +6…+8°С. Ветер в течение дня западный, 3-9 м/с; атмосферный фон — 744 мм рт. ст., что ниже нормы.

28 мая, во вторник, в Москве будет облачно, но обойдется без существенных осадков. Дневная температура поднимется до уровня +21…+23°С, ночная составит +10…+12°С. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление — 750 мм рт. ст.

Начало рабочей недели — не повод развлекаться, зато можно интеллектуально развиваться, познавая новое. Уверены, что, например, с кинематографом Латинской Америки вы не очень знакомы (бразильские сериалы не в счет), поэтому можно воспользоваться предложением парка ВДНХ и посетить один из фильмов Фестиваля ибероамериканского кино в Павильоне книги.

Во вторник там показывают картину «День, когда умерла тишина», снятую в 1998 году в регионе Кочабамба режиссером Паоло Агацци.

Сюжет фильма напоминает старого доброго «Человека с бульвара Капуцинов», только вместо кинематографа в сонную деревушку здесь завезли радио.

В среду, 29 мая, в столице станет еще теплее. При этом в течение дня местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в +20…+25°С, а ночью опустятся до +12…+17°С. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с — при грозе с порывами. Атмосферный фон — 744 мм рт. ст., что немного ниже климатической нормы.

30 мая, в четверг, кратковременные дожди превратятся в ливни, которые пройдут параллельно с грозами и порывистым ветром. Температура воздуха в дневное время поднимется до +22…+27°С, а ночью опустится до +11…+16°С. Ветер южный, 5-10 м/с, при грозе прогнозируются порывы до 18 м/с. Атмосферный фон — 742 мм рт. ст.

Завершится неделя в Москве в теплом секторе циклона. В пятницу, 31 мая, днем синоптики обещают +17…+23°С, а ночью +9…+14°С, что немного ниже нормы. В течение дня в городе пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер ожидается западный, 4-9 м/с — при грозе порывистый. Атмосферное давление повысится до 747 мм рт. ст.

Во время ливней и гроз в Москве традиционно образовываются гигантские пробки, а службы такси начинают завышать цены.

Предлагаем в таких условиях передвигаться не по земле и даже не под землей. а по воде: в Москве запущены речные трамвайчики, которые ходят регулярными маршрутами.

До конца октября они ходят ежедневно по двум маршрутам: от гостиницы «Украина» или от Парка Горького до Новоспасского моста. Возможно, вам туда (или оттуда) не надо — но можно же просто покататься.