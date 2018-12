Это неэтично: как остановить фейки

О необходимости этического регулирования СМИ задумываются все больше как редакции, так и аудитория, причем на глобальном уровне. Так, профессионалы знают и соблюдают международные принципы журналистской деятельности — они прописаны под эгидой ЮНЕСКО и включают 10 основных пунктов. Первый принцип в документе — это право людей на получение правдивой информации.

«В журналистике информация понимается как общественное благо, а не как предмет потребления», — указано в отраслевом «кодексе чести». Поэтому журналист обязан быть честным в профессии и нести ответственность за свои слова. Помимо этих правил собственные кодексы есть у большинства крупных СМИ, например, The Associated Press, BBC, New York Times.

Вместе с тем в век стремительного развития социальных сетей многие СМИ столкнулись с нехваткой инструкций и правил о том, как использовать пользовательский контент, например, видео, снятые свидетелями событий. Материалы пользователей могут оказаться фейком, а ответственность ляжет на журналиста. В настоящее время организация witness.org формулирует такие правила и продвигает этическое использование СМИ таких материалов.

В попытках описать морально-этическую ответственность журналиста в этой сфере Online News Association в 2016 году представила «кодекс этики для журналистов, работающих с пользовательским контентом». Он посвящен 10 основным ситуациям, связанным с работой с найденным в социальных медиа контентом. В кодексе объясняется, как проверять материал в соцсетях и как получить согласие создателя контента на использование. The Guardian, The BBC, CNN сейчас используют этот кодекс.

Другой непростой вопрос для журналистов — сенсации. Именно они вызвать читательский бум и в разы повысить популярность издания. Но как правильно использовать сенсационные материалы? Как в погоне за сенсацией не нарушить этический кодекс?

Ответы у журналистов разные, но первый шаг — это запрет на демонстрацию лиц жертв насилия, которые постепенно внедряется во всем мире. Много вопросов вызывает этичность публикации «горячих» новостей с мест «школьных шутингов» или других случаев массовых атак.

Репортажи о трагических инцидентах стали практически рутиной для журналистов. В прошлом году ЮНЕСКО выпустила справочник для СМИ по борьбе с «взрывной риторикой, раздутым освещением и стигматизацией меньшинств» в контексте терактов. Некоммерческий институт журналистики Poynter Institute из Флориды советует избегать называть имя предполагаемого стрелка, избегать спекуляций на тему психических заболеваний, не делать из стрелка «героя» — широкая популярность такого человека может вызвать желание совершить атаку у других людей.

Сексуальное насилие — отдельная сложная тема для журналистов, обострившаяся в последнее время на фоне скандала с участием продюсера Харви Вайнштейна и кампании #MeToo. Профессионалы попытались найти грань между сексуальными домогательствами, требующими обнародования и порицания, и личными отношениями, которые должны оставаться в рамках частной жизни. В сети стали появляться целые инструкции о том, как надо писать о сексуальном насилии и сексуальных домогательствах, чтобы не нарушить журналистскую этику.

В политике фейковые новости особенно волнуют президента США Дональда Трампа. Тогда как президент обвиняет каналы в распространении ложной информации, журналисты считают, что ограничивается свобода слова. Так, например, Трамп выступил в защиту крупнейшего владельца телестанций в стране Sinclair Broadcast Group. Он посчитал, что кабельные телеканалы несправедливо критикуют корпорацию за предвзятость и распространяют фейки. Неудивительно, что Трамп критикует CNN и NBC, ведь эти каналы аналогично не проявляют к президенту симпатии.

А европейская пресса активно обсуждает закон, принятый в Германии, предписывающие соцсетям удалять фейковый криминальный контент в течение 24 часов. За непослушание планируется ввести штраф на сумму до 50 млн евро. «В социальных сетях должно быть так же мало терпимости к подстрекательству к преступлению, как и на улице», — заявил министр юстиции Германии Хайко Маас, выступая за распространение такой практики по всей Европе.

Кто регулирует

Что касается попыток урегулировать информацию в интернете в России, практики еще следует совершенствовать. «Мы видим, что обилие фальшивых новостей, обилие специально распространяемой ложной информации затрудняет гражданам понимание того, что происходит в стране и в мире. С другой стороны, настолько сложно регулировать распространение информации в интернете, так много граждан и информационных ресурсов сегодня распространяют информацию, что есть опасения, что новый закон может нанести ущерб работе журналистов», — сказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Журналистика и медиарынок» Владимир Касютин.

Дело в том, что фейковую информацию распространяют в основном люди, которые не являются профессиональными журналистами, а по закону привлечь к ответственности будет проще тех, кто работает в зарегистрированных медиа, пояснил Касютин.

«Большая часть фейковых новостей, я думаю, появляется неслучайно, а по инициативе неких заказчиков.

Профессиональные журналисты взвешенно относятся к информации. А те люди, которые занимаются распространением фейков, найдут способы маскироваться», — сказал он.

Провести четкую грань или выработать единые стандарты того, где новости становятся фейковыми, очень сложно, говорит журналист-международник, советник консалтинговой компании Global Counsel Александр Смотров. «Полуправда во многих случаях может быть не менее опасна, чем неправда, потому что ее сложнее распознать и отличить от правды. Еще одна тревожная тенденция — это когда маргинальные взгляды пытаются представить как мейнстримные. Этим грешили советские СМИ, особенно в своих репортажах из-за рубежа, этим всё чаще грешат современные российские СМИ. По этому поводу тревожатся и западные политики и официальные лица в рамках борьбы с «гибридной» пропагандой и фейковыми новостями, большинство из которых, как они считают, исходят из России или постсоветского пространства», — отметил он.

Ничего противозаконного в этом вроде бы нет, но с точки зрения этики такая деятельность весьма сомнительная, а результаты ее влияния на общественное мнение могут быть существенными, считает Смотров. «Поэтому этические стандарты в данной сфере могут быть полезны, но они всё равно не заставят всех журналистов следовать в одном русле. Законодательное регулирование или противодействие недостоверной информации, о котором много говорят в Европе, тоже представляется малоэффективным», — говорит эксперт, указывая, что наиболее перспективно – учить аудиторию критически подходить к новостям, сравнивать мнения, различать источники.

В корпорацию – по кодексу

Вопрос о распространении фейковых новостей или любом другом неподобающем поведении в сети становится еще более неопределенным, если речь идет не о журналистах, а об интернет-пользователях. Для них нет никаких кодексов. Тем не менее, регулированием постов в соцсетях все равно занимаются. В разных компаниях существуют корпоративные кодексы, которым сотрудники обязаны следовать им, в том числе в части публикаций в интернете.

В 2011 году компания Apple уволила сотрудников за неподобающие высказывания в социальной сети Facebook, хотя многие СМИ не увидели нарушения этики и корпоративной культуры в постах. Например, один 20-летний сотрудник был уволен из-за фразы: «Из-за гребанного часового пояса я третий раз за неделю просыпаюсь в 3 утра. Зашибись».

Обманывают или умалчивают информацию не только отдельно взятые люди, но и очень крупные корпорации, например, Google. Скандал коснулся секретной цензурированной поисковой системы для Китая Dragonfly, в которой «обычный» поисковик запрещен местной властью. Руководство компании не раз отрицало существование каких-либо планов насчет КНР, подчеркивая, что Dragonfly был негативно принят работниками компании. Тем не менее, в есть просочилась запись разговора вице-президента по поисковой системе Google Бена Гомеса, в котором он подтвердил, что компания готова внедрять Dragonfly в течение ближайшего года. Кроме того, как писала The New York Times, уличенного в домогательствах создателя Android Энди Рубина уволили с выходным пособием. Поскольку это нарушение этики компании, то ему можно было ничего не выплачивать, писала газета. Компанию также обвиняли в умалчивании критической уязвимости в своей социальной сети Google+.

Со временем кодекс этики создадут даже для систем искусственного интеллекта. Как это удастся сделать, учитывая отсутствие согласия по этическим вопросам среди людей, пока непонятно.