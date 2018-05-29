В Киеве убили российского журналиста Бабченко

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Комитет защиты журналистов ООН призвал власти Украины провести быстрое и тщательное расследование убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, которого застрелили в Киеве вечером 29 мая, говорится в твиттере организации.
Пока что у киевской полиции есть две версии причин убийства Аркадия Бабченко, сообщает украинский телеканал Hromadske. «Это профессиональная деятельность и гражданская позиция», — сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко корреспонденту канала. На вопрос, мог ли Бабченко знать того, кто в него стрелял, Крищенко заявил: «Мы не готовы сказать, полиция осматривает место происшествия». Крищенко также сообщил корреспондентам Hromadske, что после осмотра места происшествия и допроса свидетелей количество версий может быть расширено.
В феврале 2017 года Бабченко принял решение временно покинуть территорию России из-за неоднократных угроз в свой адрес. Несколько месяцев он прожил в Праге, пока в июле 2017 года не отправился в Израиль. Пробыв там не больше месяца, в августе 2017 журналист переехал в Киев, где он и проживал до сегодняшнего дня. С октября 2017 по май 2018 года россиянин вел программу «Prime: Бабченко» на крымскотатарском телеканале ATR.
После 2000 года Аркадий Бабченко начал заниматься журналистикой, сосредоточившись на военной тематике. Работал военным корреспондентом газеты «Московский комсомолец», затем корреспондентом программы «Забытый полк». Несколько лет работал на телевидении, в том числе в передачах «Армейский магазин» и «Постскриптум». Разочаровавшись в работе, ушел и три года проработал таксистом.
Окончив университет, Бабченко снова отправился на фронт — теперь уже по контракту, — поскольку к этому моменту началась Вторая чеченская война. Начинал как связист, затем ушел в пехоту, после чего «был продан, — так он писал о себе, — за две банки тушенки в гранатометный взвод на должность командира расчета АГС-17».
С 1995 по 1997 год Аркадий Бабченко служил на Северном Кавказе в городе Моздок-7 — это было на исходе Первой чеченской войны. «Принимал участие в «восстановлении конституционного строя» на территории республики Чечня. Служил в войсках связи. Что говорили — делал, куда приказывали — шел, что вешали — нес, на что сажали — ехал, во что показывали — стрелял», — писал он о себе в интернет-издании Snob.Ru.
Аркадий Бабченко родился 18 марта 1977 года в Москве. Окончил юридический факультет Современного гуманитарного университета. Учебу он прерывал на два года, чтобы отслужить в армии: в 1995 году он был призван в ряды Вооруженных сил РФ.
Тем временем Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве российского гражданина Аркадия Бабченко в Киеве. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. «За последние несколько лет на территории Украины были убиты уже несколько российских граждан: журналист Павел Шеремет, экс-депутат Денис Вороненков. Следственный комитет не намерен оставлять без внимания жестокие преступления в отношении граждан России», — подчеркивается в сообщении СК РФ.
Собрали небольшую фотогалерею.
Фоторепортаж: В Киеве убит журналист Аркадий Бабченко
Глава пресс-службы нацполиции Киева Оксана Блищик в своем фейсбуке написала, что на линию 102 поступило сообщение от врачей: им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в доме своего мужа в крови. От полученного ранения, предварительно — в спину, пострадавший скончался. «Погибший - гражданин РФ, 1977 г.р., ведущий одного из телеканалов. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — добавила Блищик.
Народный депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко рассказал в своем фейсбуке подробности трагедии. «В доме закончился хлеб. Аркадий пошел в магазин. Убийца поджидал его на лестничной клетке в подъезде. Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов в спину Аркадию Бабченко. Сердце Аркадия остановилось в карете скорой помощи по дороге в больницу», — написал он. Геращенко отметил, что расследованием убийства будут заниматься лучшие украинские следователи.
О происшествии одним из первых (в 21.20 по московскому времени) сообщил заместитель гендиректора телеканала ATR Айдар Муждабаев: «В Аркадия Бабченко стреляли, в доме, в спину. Увезли в больницу. Ищу в какую, еду туда».
В своем последнем посте в фейсбуке, опубликованном 10 часов назад, журналист Аркадий Бабченко вспоминал, как четыре года перегруз вертолета, который вынудил его отказаться от полета, спас ему жизнь.
«Перегруженная вертушка тяжело оторвалась от земли, и, чуть не задев шасси за бруствер, ушла на Карачун. Часа через два после этой фотографии ее сбили. Погибли четырнадцать человек. А мне повезло. Второй день рождения, получается», — написал он.
Неизвестные стреляли в спину российского журналиста Аркадия Бабченко в его квартире, сообщает «Украинская правда». От полученных ранений он скончался в карете скорой помощи. Об этом заявил представитель Нацполиции Ярослав Тракало. «Происшествие случилось в Днепровском районе. Жена находилась в ванной комнате. Она услышала выстрелы, вышла и увидела мужа в крови. Вызвала скорую помощь, его забрали, он умер в карете скорой помощи. На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства», — сообщил Тракало.
Российский журналист Аркадий Бабченко был убит в Киеве вечером во вторник, 29 мая. Об этом заявили в МВД Украины.