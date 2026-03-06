Размер шрифта
Армия

Иран нанес удар беспилотником по столице Бахрейна

Sabereen News: БПЛА Ирана нанес удар по столице Бахрейна
Shutterstock/FOTODOM

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) иранских войск атаковал столицу Бахрейна, Манаму. Об этом пишет агентство Sabereen News в Telegram-канале.

«Иранский беспилотник нанес удар по цели в столице Бахрейна, Манаме», — сказано в посте.

Других подробностей, в частности, данных о пострадавших, на момент публикации нет.

Ночью пятницы, 6 марта министерство внутренних дел Королевства сообщило об ударах Ирана по двум гостиницам и жилому зданию в Манаме. В ведомстве уточнили, что жертв в результате случившегося нет, зафиксирован материальный ущерб.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля после того, как США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. По словам президента США Дональда Трампа, действия обусловлены «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Один из ударов американских и израильских войск пришелся на резиденцию верховного лидера Ирана Али Хаменеи, его спасти не удалось. Тегеран в ответ выпустил ракеты и дроны по Израилю и авиабазам США в регионе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране заявили об атаке на дата-центр Amazon в Бахрейне.

 
